02 марта 2024
01 марта 2024

Житель ЯНАО врезался на снегоходе в фонарный столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель снегохода «Ямаха» попал в аварию с пассажирами Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.

«В районе улицы Советской, 25 в селе Гыда водитель, управляя снегоходом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира снегохода „Ямаха“ госпитализированы», — указала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

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В Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала. «В районе улицы Советской, 25 в селе Гыда водитель, управляя снегоходом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира снегохода „Ямаха“ госпитализированы», — указала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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