Житель ЯНАО врезался на снегоходе в фонарный столб

Водитель снегохода «Ямаха» попал в аварию с пассажирами
В Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.
«В районе улицы Советской, 25 в селе Гыда водитель, управляя снегоходом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и два пассажира снегохода „Ямаха“ госпитализированы», — указала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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