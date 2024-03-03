Свердловские медики спасли пенсионерку из глухой тайги. Видео

03 марта 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Чтобы спасти женщину из поселка Лепля врачам пришлось лететь на вертолете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральские медики на вертолете санавиации эвакуировали пенсионерку с кровотечением из поселка Лепля в глухой тайге. Населенный пункт состоит из двух домов и находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Полина Капустина. «Завершилась эвакуация из поселка Лепля на границе Свердловской области и ХМАО… Пациентка 70-и лет с маточным кровотечением и обильной кровопотерей была стабилизирована и эвакуирована в Краснотурьинск», — рассказала Капустина в telegram-канале регионального Минздрава. Ближайший город от поселка — Ивдель, находится в 430 километрах. Сразу после этого вертолет санавиации полетел за пациентом в Нижнем Тагиле. Ему была необходима высокотехнологичная специализированная помощь в Свердловской областной больнице, находящейся в Екатеринбурге.

Уральские медики на вертолете санавиации эвакуировали пенсионерку с кровотечением из поселка Лепля в глухой тайге. Населенный пункт состоит из двух домов и находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Полина Капустина. «Завершилась эвакуация из поселка Лепля на границе Свердловской области и ХМАО… Пациентка 70-и лет с маточным кровотечением и обильной кровопотерей была стабилизирована и эвакуирована в Краснотурьинск», — рассказала Капустина в telegram-канале регионального Минздрава. Ближайший город от поселка — Ивдель, находится в 430 километрах. Сразу после этого вертолет санавиации полетел за пациентом в Нижнем Тагиле. Ему была необходима высокотехнологичная специализированная помощь в Свердловской областной больнице, находящейся в Екатеринбурге.