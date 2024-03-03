Свердловские медики спасли пенсионерку из глухой тайги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, зимний пейзаж, хребет нургуш, нургуш, тайга, горы
Чтобы спасти женщину из поселка Лепля врачам пришлось лететь на вертолете Фото:

Уральские медики на вертолете санавиации эвакуировали пенсионерку с кровотечением из поселка Лепля в глухой тайге. Населенный пункт состоит из двух домов и находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Полина Капустина.

«Завершилась эвакуация из поселка Лепля на границе Свердловской области и ХМАО… Пациентка 70-и лет с маточным кровотечением и обильной кровопотерей была стабилизирована и эвакуирована в Краснотурьинск», — рассказала Капустина в telegram-канале регионального Минздрава. Ближайший город от поселка — Ивдель, находится в 430 километрах.

Сразу после этого вертолет санавиации полетел за пациентом в Нижнем Тагиле. Ему была необходима высокотехнологичная специализированная помощь в Свердловской областной больнице, находящейся в Екатеринбурге.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральские медики на вертолете санавиации эвакуировали пенсионерку с кровотечением из поселка Лепля в глухой тайге. Населенный пункт состоит из двух домов и находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Полина Капустина. «Завершилась эвакуация из поселка Лепля на границе Свердловской области и ХМАО… Пациентка 70-и лет с маточным кровотечением и обильной кровопотерей была стабилизирована и эвакуирована в Краснотурьинск», — рассказала Капустина в telegram-канале регионального Минздрава. Ближайший город от поселка — Ивдель, находится в 430 километрах. Сразу после этого вертолет санавиации полетел за пациентом в Нижнем Тагиле. Ему была необходима высокотехнологичная специализированная помощь в Свердловской областной больнице, находящейся в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...