Уральские медики на вертолете санавиации эвакуировали пенсионерку с кровотечением из поселка Лепля в глухой тайге. Населенный пункт состоит из двух домов и находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Полина Капустина.
«Завершилась эвакуация из поселка Лепля на границе Свердловской области и ХМАО… Пациентка 70-и лет с маточным кровотечением и обильной кровопотерей была стабилизирована и эвакуирована в Краснотурьинск», — рассказала Капустина в telegram-канале регионального Минздрава. Ближайший город от поселка — Ивдель, находится в 430 километрах.
Сразу после этого вертолет санавиации полетел за пациентом в Нижнем Тагиле. Ему была необходима высокотехнологичная специализированная помощь в Свердловской областной больнице, находящейся в Екатеринбурге.
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