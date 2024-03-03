Пять боевиков в Карабулаке ликвидированы

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
В Ингушетии ликвидировано пять боевиков Фото:

В результате контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы пять боевиков, занявших позиции в одном из зданий. Проведение операции в данный момент приостановлено.

«Пять боевиков ликвидированы», — сообщили в местном оперативном штабе. Там добавили, что активная фаза КТО временно прекращена. Жертв среди сотрудников правоохранительных сил нет, заключили в оперштабе.

URA.RU направило запрос в МВД по Республике Ингушетия для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

В Карабулаке произошли столкновения между правоохранительными органами и боевиками. В связи с этим был объявлен режим контртеррористической операции, чтобы предотвратить теракты, защитить людей и минимизировать их последствия. URA.RU публиковало всю известную информацию об этих событиях.

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В результате контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы пять боевиков, занявших позиции в одном из зданий. Проведение операции в данный момент приостановлено. «Пять боевиков ликвидированы», — сообщили в местном оперативном штабе. Там добавили, что активная фаза КТО временно прекращена. Жертв среди сотрудников правоохранительных сил нет, заключили в оперштабе. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Ингушетия для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. В Карабулаке произошли столкновения между правоохранительными органами и боевиками. В связи с этим был объявлен режим контртеррористической операции, чтобы предотвратить теракты, защитить людей и минимизировать их последствия. URA.RU публиковало всю известную информацию об этих событиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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