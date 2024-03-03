Пять боевиков в Карабулаке ликвидированы

03 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Ингушетии ликвидировано пять боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы пять боевиков, занявших позиции в одном из зданий. Проведение операции в данный момент приостановлено. «Пять боевиков ликвидированы», — сообщили в местном оперативном штабе. Там добавили, что активная фаза КТО временно прекращена. Жертв среди сотрудников правоохранительных сил нет, заключили в оперштабе. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Ингушетия для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. В Карабулаке произошли столкновения между правоохранительными органами и боевиками. В связи с этим был объявлен режим контртеррористической операции, чтобы предотвратить теракты, защитить людей и минимизировать их последствия. URA.RU публиковало всю известную информацию об этих событиях.

В результате контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы пять боевиков, занявших позиции в одном из зданий. Проведение операции в данный момент приостановлено. «Пять боевиков ликвидированы», — сообщили в местном оперативном штабе. Там добавили, что активная фаза КТО временно прекращена. Жертв среди сотрудников правоохранительных сил нет, заключили в оперштабе. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Ингушетия для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. В Карабулаке произошли столкновения между правоохранительными органами и боевиками. В связи с этим был объявлен режим контртеррористической операции, чтобы предотвратить теракты, защитить людей и минимизировать их последствия. URA.RU публиковало всю известную информацию об этих событиях.