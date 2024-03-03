Пять боевиков в Карабулаке ликвидированы

В результате контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы пять боевиков, занявших позиции в одном из зданий. Проведение операции в данный момент приостановлено.
«Пять боевиков ликвидированы», — сообщили в местном оперативном штабе. Там добавили, что активная фаза КТО временно прекращена. Жертв среди сотрудников правоохранительных сил нет, заключили в оперштабе.
URA.RU направило запрос в МВД по Республике Ингушетия для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
В Карабулаке произошли столкновения между правоохранительными органами и боевиками. В связи с этим был объявлен режим контртеррористической операции, чтобы предотвратить теракты, защитить людей и минимизировать их последствия. URA.RU публиковало всю известную информацию об этих событиях.
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