Татьяна Буланова раскрыла, сколько тратит на процедуры для сохранения молодости

Татьяна Буланова: одна процедура омоложения стоит 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Буланова делает мезотерапию и уколы ботокса Фото:

Певица Татьяна Буланова сообщила, что тратит на одну процедуру по омоложению 30 тысяч рублей. Артистка отметила, что делает ботокс в морщины и мезотерапию.

«Одна процедура стоит 30 тысяч примерно, я уже не помню», — передает программа «Секрет на миллион» слова Булановой. Она отметила, что делала мезотерапию, ботокс в морщины и лазерные процедуры. Программу для омоложения ей разработал косметолог.

Буланова добавила, что ей не нравятся морщины, поэтому она всегда с ними борется. По ее словам, с возрастом это будет сложнее делать, поэтому артистка задумывается над пластической операцией.

Ранее актриса Татьяна Васильева сообщил, что для омоложения колола филлеры и делала ботокс. При этом однажды у нее произошли осложнения после пластической операции в виде кровотечения. Это случилось из-за того, что артистка заболела перед приемом врача и выпила много лекарств, передает телеканал 360.

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Певица Татьяна Буланова сообщила, что тратит на одну процедуру по омоложению 30 тысяч рублей. Артистка отметила, что делает ботокс в морщины и мезотерапию. «Одна процедура стоит 30 тысяч примерно, я уже не помню», — передает программа «Секрет на миллион» слова Булановой. Она отметила, что делала мезотерапию, ботокс в морщины и лазерные процедуры. Программу для омоложения ей разработал косметолог. Буланова добавила, что ей не нравятся морщины, поэтому она всегда с ними борется. По ее словам, с возрастом это будет сложнее делать, поэтому артистка задумывается над пластической операцией. Ранее актриса Татьяна Васильева сообщил, что для омоложения колола филлеры и делала ботокс. При этом однажды у нее произошли осложнения после пластической операции в виде кровотечения. Это случилось из-за того, что артистка заболела перед приемом врача и выпила много лекарств, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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