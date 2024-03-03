Татьяна Буланова раскрыла, сколько тратит на процедуры для сохранения молодости

Певица Татьяна Буланова сообщила, что тратит на одну процедуру по омоложению 30 тысяч рублей. Артистка отметила, что делает ботокс в морщины и мезотерапию.
«Одна процедура стоит 30 тысяч примерно, я уже не помню», — передает программа «Секрет на миллион» слова Булановой. Она отметила, что делала мезотерапию, ботокс в морщины и лазерные процедуры. Программу для омоложения ей разработал косметолог.
Буланова добавила, что ей не нравятся морщины, поэтому она всегда с ними борется. По ее словам, с возрастом это будет сложнее делать, поэтому артистка задумывается над пластической операцией.
Ранее актриса Татьяна Васильева сообщил, что для омоложения колола филлеры и делала ботокс. При этом однажды у нее произошли осложнения после пластической операции в виде кровотечения. Это случилось из-за того, что артистка заболела перед приемом врача и выпила много лекарств, передает телеканал 360.
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