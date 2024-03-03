ФАС возбудила первое дело за нарушение новых правил рекламы займов

04 марта 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

В рекламе не была указана полная стоимость кредита Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Почта Банка из-за отсутствия в рекламе информации о полной стоимости кредита. Этот случай стал первым, когда финансовую организацию хотят привлечь к ответственности за нарушение новых требований, сообщили в ФАС. «Служба возбудила дело в отношении АО „Почта Банк“ по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — отметили в пресс-службе ФАС, пишут «Известия». Компанию хотят привлечь к ответственности за то, что в рекламе займа не была указана полная стоимость кредита. С 23 октября банки обязаны указывать вместе со ставкой по ссуде и ее полную стоимость с учетом дополнительных расходов, таких как, страховка. Штраф по статье составляет до 800 тысяч рублей. Но, по мнению экспертов, некоторым финансовым организациям выгоднее его заплатить, так как сумма взысканий для них ничтожна в сравнении с потенциальной прибылью. Власти сейчас обсуждают увеличение суммы взысканий. Согласно новым требованиям, финансовые организации вместе с данными о процентных ставках кредита должны указывать тем же шрифтом диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК). Требование касается официального сайта банка, мест для приема заявлений на предоставление услуг, в том числе в интернете. ПСК нужно указывать в договоре при оформлении кредитных карт. С 14 до 30 календарных дней увеличен срок, когда можно отказаться от страхования для ободрения кредита. От допуслуг можно не только отказаться, но и получить документ от банка, где прописано, что условия договора от этого не изменятся, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Почта Банка из-за отсутствия в рекламе информации о полной стоимости кредита. Этот случай стал первым, когда финансовую организацию хотят привлечь к ответственности за нарушение новых требований, сообщили в ФАС. «Служба возбудила дело в отношении АО „Почта Банк“ по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — отметили в пресс-службе ФАС, пишут «Известия». Компанию хотят привлечь к ответственности за то, что в рекламе займа не была указана полная стоимость кредита. С 23 октября банки обязаны указывать вместе со ставкой по ссуде и ее полную стоимость с учетом дополнительных расходов, таких как, страховка. Штраф по статье составляет до 800 тысяч рублей. Но, по мнению экспертов, некоторым финансовым организациям выгоднее его заплатить, так как сумма взысканий для них ничтожна в сравнении с потенциальной прибылью. Власти сейчас обсуждают увеличение суммы взысканий. Согласно новым требованиям, финансовые организации вместе с данными о процентных ставках кредита должны указывать тем же шрифтом диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК). Требование касается официального сайта банка, мест для приема заявлений на предоставление услуг, в том числе в интернете. ПСК нужно указывать в договоре при оформлении кредитных карт. С 14 до 30 календарных дней увеличен срок, когда можно отказаться от страхования для ободрения кредита. От допуслуг можно не только отказаться, но и получить документ от банка, где прописано, что условия договора от этого не изменятся, пишет RT.