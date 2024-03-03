Названа средняя стоимость нового китайского автомобиля в России

Средняя стоимость нового китайского автомобиля за год в России выросла на пять процентов и составила 2,97 миллиона рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Авто».
«В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость нового китайского автомобиля на „Авито Авто“ выросла на 5%, до 2,97 млн рублей», — пишут «Известия». Покупатели в России признали в китайском автопроме достойную замену ушедшим брендам, считают эксперты.
Одним из факторов успеха стало разнообразие моделей в разных сегментах. Покупатели могут найти автомобиль под любой бюджет, уверен управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Самым востребованным брендом из КНР на российском рынке новых авто в январе стал Haval. Его средняя цена составляет 2,5 миллиона рублей. Второе место занял Changan (средняя стоимость — 2,75 миллиона рублей). На третьем месте Chery, стоимость которого составляет 3,21 миллиона рублей. Замыкают топ-5 Geely (4 миллиона рублей) и Omoda (2,95 миллиона рублей).
Автоэксперт Егор Васильев ранее заявил, что, по его мнению, по некоторым параметрам китайские машины начинают превосходить европейские. Он отнес к преимуществам китайских автомобилей качество интерьера, дизайн, а также набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем, пишет RT.
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