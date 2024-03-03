03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий. Челябинск., работа, безработица, ярмарка вакансий, есть работа, рынок труда, безработный
В среднем у жителей ХМАО поиск работы занимает 3,5 месяца Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%. Данные приводят аналитики РИА Новости.

«Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на конец 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — 9-я строчка с показателем 1,8%», — сообщается в данных статистики.

Уровень безработицы в Югре за год снизился на 0,2%. В среднем жителю округа на поиск работы требуется 3,5 месяца.

Эксперты отмечают в России тенденцию к снижению количества безработных. По итогам 2023 года количество граждан, ищущих работу в стране, снизилось на 560 000 человек, а уровень безработицы в РФ составил 2,9%.

Глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин в ноябре 2023 года заявил, что ситуация на рынке труда в округе стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, а на одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. https://ura.news/news/1052706250

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%. Данные приводят аналитики РИА Новости. «Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на конец 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — 9-я строчка с показателем 1,8%», — сообщается в данных статистики. Уровень безработицы в Югре за год снизился на 0,2%. В среднем жителю округа на поиск работы требуется 3,5 месяца. Эксперты отмечают в России тенденцию к снижению количества безработных. По итогам 2023 года количество граждан, ищущих работу в стране, снизилось на 560 000 человек, а уровень безработицы в РФ составил 2,9%. Глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин в ноябре 2023 года заявил, что ситуация на рынке труда в округе стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, а на одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. https://ura.news/news/1052706250
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...