ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%. Данные приводят аналитики РИА Новости.
«Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на конец 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — 9-я строчка с показателем 1,8%», — сообщается в данных статистики.
Уровень безработицы в Югре за год снизился на 0,2%. В среднем жителю округа на поиск работы требуется 3,5 месяца.
Эксперты отмечают в России тенденцию к снижению количества безработных. По итогам 2023 года количество граждан, ищущих работу в стране, снизилось на 560 000 человек, а уровень безработицы в РФ составил 2,9%.
Глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин в ноябре 2023 года заявил, что ситуация на рынке труда в округе стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, а на одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. https://ura.news/news/1052706250
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