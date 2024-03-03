ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей

04 марта 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

В среднем у жителей ХМАО поиск работы занимает 3,5 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%. Данные приводят аналитики РИА Новости. «Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на конец 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — 9-я строчка с показателем 1,8%», — сообщается в данных статистики. Уровень безработицы в Югре за год снизился на 0,2%. В среднем жителю округа на поиск работы требуется 3,5 месяца. Эксперты отмечают в России тенденцию к снижению количества безработных. По итогам 2023 года количество граждан, ищущих работу в стране, снизилось на 560 000 человек, а уровень безработицы в РФ составил 2,9%. Глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин в ноябре 2023 года заявил, что ситуация на рынке труда в округе стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, а на одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. https://ura.news/news/1052706250

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%. Данные приводят аналитики РИА Новости. «Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на конец 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — 9-я строчка с показателем 1,8%», — сообщается в данных статистики. Уровень безработицы в Югре за год снизился на 0,2%. В среднем жителю округа на поиск работы требуется 3,5 месяца. Эксперты отмечают в России тенденцию к снижению количества безработных. По итогам 2023 года количество граждан, ищущих работу в стране, снизилось на 560 000 человек, а уровень безработицы в РФ составил 2,9%. Глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин в ноябре 2023 года заявил, что ситуация на рынке труда в округе стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, а на одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. https://ura.news/news/1052706250