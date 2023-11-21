Глава дептруда ХМАО заявил о рекордно низких показателях безработицы в регионе

22 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Актуальный показатель уровня зарегистрированной безработицы в регионе — 0,29% Фото: Анна Майорова © URA.RU Югра занимает лидирующие позиции среди регионов с самым низким уровнем безработицы. В настоящее время достигнут минимальный уровень показателя за всю историю наблюдений. Об этом глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин сообщил в прямом эфире окружного ЦУР. «Ситуация на рынке труда Югры сегодня стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений и составляет 0,29%. В сравнении — это четвертая позиция в пятерке субъектов РФ с самым низким уровнем регистрируемой безработицы», — заявил Белкин в прямом эфире. Также он добавил, что по уровню общей безработицы Югра также входит в топ-10 регионов с самыми низкими показателями (1,6%). На одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. Также директор окружного дептруда рассказал о том, что госуслуги по трудоустройству населения полностью перешли в онлайн-формат. Теперь подбор вакансий для югорчан ведется сразу среди всех работодателей в нескольких регионах страны. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО на поиск работы в среднем тратят 3,6 месяца, годом ранее им требовалось для этого 4,2 месяца. По подсчетам аналитиков, в конце февраля 2023 года с показателем 2% округ расположился на третьей строчке рейтинга регионов РФ по уровню безработицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югра занимает лидирующие позиции среди регионов с самым низким уровнем безработицы. В настоящее время достигнут минимальный уровень показателя за всю историю наблюдений. Об этом глава департамента труда и занятости ХМАО Роман Белкин сообщил в прямом эфире окружного ЦУР. «Ситуация на рынке труда Югры сегодня стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений и составляет 0,29%. В сравнении — это четвертая позиция в пятерке субъектов РФ с самым низким уровнем регистрируемой безработицы», — заявил Белкин в прямом эфире. Также он добавил, что по уровню общей безработицы Югра также входит в топ-10 регионов с самыми низкими показателями (1,6%). На одного незанятого соискателя приходится до шести вакансий. Также директор окружного дептруда рассказал о том, что госуслуги по трудоустройству населения полностью перешли в онлайн-формат. Теперь подбор вакансий для югорчан ведется сразу среди всех работодателей в нескольких регионах страны. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО на поиск работы в среднем тратят 3,6 месяца, годом ранее им требовалось для этого 4,2 месяца. По подсчетам аналитиков, в конце февраля 2023 года с показателем 2% округ расположился на третьей строчке рейтинга регионов РФ по уровню безработицы.