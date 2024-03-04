Чемезов объяснил, почему топовый танк не используют в зоне СВО

Новейший российский танк Т-14 «Армата» значительно превосходит по своим характеристикам текущие модели танков, однако его использование в рамках специальной военной операции маловероятно из-за высокой стоимости. Вместо этого армии предпочтительнее приобретать более доступные танки типа Т-90. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — сказал Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что речь идет именно об использовании на СВО и проще было бы купить танки Т-90.
Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях. Чемезов 4 марта заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, передает «Национальная служба новостей».
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