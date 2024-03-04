Чемезов объяснил, почему топовый танк не используют в зоне СВО

Чемезов заявил, что использовать «Армату» в СВО было бы дорого
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День танкиста в Нижнем Тагиле. Екатеринбург, бронетехника, тяжелое вооружение, танк, танк т-14 армата
Танк «Армата» не используют на СВО из-за того, что он слишком дорогой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новейший российский танк Т-14 «Армата» значительно превосходит по своим характеристикам текущие модели танков, однако его использование в рамках специальной военной операции маловероятно из-за высокой стоимости. Вместо этого армии предпочтительнее приобретать более доступные танки типа Т-90. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — сказал Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что речь идет именно об использовании на СВО и проще было бы купить танки Т-90.

Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях. Чемезов 4 марта заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» значительно превосходит по своим характеристикам текущие модели танков, однако его использование в рамках специальной военной операции маловероятно из-за высокой стоимости. Вместо этого армии предпочтительнее приобретать более доступные танки типа Т-90. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — сказал Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что речь идет именно об использовании на СВО и проще было бы купить танки Т-90. Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях. Чемезов 4 марта заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...