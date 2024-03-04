Чемезов объяснил, почему топовый танк не используют в зоне СВО

Чемезов заявил, что использовать «Армату» в СВО было бы дорого

04 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Танк «Армата» не используют на СВО из-за того, что он слишком дорогой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейший российский танк Т-14 «Армата» значительно превосходит по своим характеристикам текущие модели танков, однако его использование в рамках специальной военной операции маловероятно из-за высокой стоимости. Вместо этого армии предпочтительнее приобретать более доступные танки типа Т-90. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — сказал Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что речь идет именно об использовании на СВО и проще было бы купить танки Т-90. Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях. Чемезов 4 марта заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, передает «Национальная служба новостей».

Новейший российский танк Т-14 «Армата» значительно превосходит по своим характеристикам текущие модели танков, однако его использование в рамках специальной военной операции маловероятно из-за высокой стоимости. Вместо этого армии предпочтительнее приобретать более доступные танки типа Т-90. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — сказал Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что речь идет именно об использовании на СВО и проще было бы купить танки Т-90. Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях. Чемезов 4 марта заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, передает «Национальная служба новостей».