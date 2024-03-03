03 марта 2024

Свердловчанка пыталась пронести в чемоданах мимо таможни 38 кг парфюма из ОАЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенники изъяли 38 кг парфюма из Дубая
Таможенники изъяли 38 кг парфюма из Дубая Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили пассажирку с двумя чемоданами духов. Женщина пыталась незаконно провести 38 кг парфюмерной продукции из Дубая (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Таможенники остановили 41-летнюю пассажирку рейса Дубай-Екатеринбург, которая везла с собой 38 килограммов парфюмерии. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры», — говорится в сообщении ведомства.

По словам екатеринбурженки, часть продукции она привезла в качестве подарков своим родным. Остальное — женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов. По ее словам, в ОАЭ она владеет собственным парфюмерным брендом. Таможенники изъяли товары и отправили их на экспертизу. Ведется административное расследование.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили пассажирку с двумя чемоданами духов. Женщина пыталась незаконно провести 38 кг парфюмерной продукции из Дубая (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Таможенники остановили 41-летнюю пассажирку рейса Дубай-Екатеринбург, которая везла с собой 38 килограммов парфюмерии. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры», — говорится в сообщении ведомства. По словам екатеринбурженки, часть продукции она привезла в качестве подарков своим родным. Остальное — женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов. По ее словам, в ОАЭ она владеет собственным парфюмерным брендом. Таможенники изъяли товары и отправили их на экспертизу. Ведется административное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...