В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили пассажирку с двумя чемоданами духов. Женщина пыталась незаконно провести 38 кг парфюмерной продукции из Дубая (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Таможенники остановили 41-летнюю пассажирку рейса Дубай-Екатеринбург, которая везла с собой 38 килограммов парфюмерии. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры», — говорится в сообщении ведомства.
По словам екатеринбурженки, часть продукции она привезла в качестве подарков своим родным. Остальное — женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов. По ее словам, в ОАЭ она владеет собственным парфюмерным брендом. Таможенники изъяли товары и отправили их на экспертизу. Ведется административное расследование.
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