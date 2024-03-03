Свердловчанка пыталась пронести в чемоданах мимо таможни 38 кг парфюма из ОАЭ. Фото

04 марта 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Таможенники изъяли 38 кг парфюма из Дубая Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили пассажирку с двумя чемоданами духов. Женщина пыталась незаконно провести 38 кг парфюмерной продукции из Дубая (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Таможенники остановили 41-летнюю пассажирку рейса Дубай-Екатеринбург, которая везла с собой 38 килограммов парфюмерии. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры», — говорится в сообщении ведомства. По словам екатеринбурженки, часть продукции она привезла в качестве подарков своим родным. Остальное — женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов. По ее словам, в ОАЭ она владеет собственным парфюмерным брендом. Таможенники изъяли товары и отправили их на экспертизу. Ведется административное расследование.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили пассажирку с двумя чемоданами духов. Женщина пыталась незаконно провести 38 кг парфюмерной продукции из Дубая (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Таможенники остановили 41-летнюю пассажирку рейса Дубай-Екатеринбург, которая везла с собой 38 килограммов парфюмерии. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры», — говорится в сообщении ведомства. По словам екатеринбурженки, часть продукции она привезла в качестве подарков своим родным. Остальное — женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов. По ее словам, в ОАЭ она владеет собственным парфюмерным брендом. Таможенники изъяли товары и отправили их на экспертизу. Ведется административное расследование.