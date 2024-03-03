Пермская рыбачка подарила мужу на день рождения улов из судаков. Фото

04 марта 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Супруги из Перми отметили день рождения на рыбалке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермячка Ольга Токарева приготовила на день рождения мужа необычный подарок. Она позвала его на рыбалку и подарила ему выловленных судаков. Фотографии и рассказ о необычном празднике женщина опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «После неудачной рыбалки в субботу, решила в воскресенье, в день рождения мужа вместо ресторана позвать его опять на рыбалку. Понимала, что многим рискую, но кто не рискует, тот не ловит рыбу! Оставив мужчин одних, пошла искать судаков одна и нашла! В итоге в день рождения мы поймали девять судаков. Вот такой подарок я сегодня сделала своему любимому мужу», — поделилась эмоциями Токарева. Женщина уточнила, что вес рыбы составил от одного килограмма до 1,8 кг. Она также сказала, что время на рыбалке пролетело незаметно. Пользователи соцсети порадовались за хороший улов и присоединились к поздравлениям с днем рождения. Ольга Токарева с пойманной рыбой Сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Пойманные судаки Сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»

Пермячка Ольга Токарева приготовила на день рождения мужа необычный подарок. Она позвала его на рыбалку и подарила ему выловленных судаков. Фотографии и рассказ о необычном празднике женщина опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «После неудачной рыбалки в субботу, решила в воскресенье, в день рождения мужа вместо ресторана позвать его опять на рыбалку. Понимала, что многим рискую, но кто не рискует, тот не ловит рыбу! Оставив мужчин одних, пошла искать судаков одна и нашла! В итоге в день рождения мы поймали девять судаков. Вот такой подарок я сегодня сделала своему любимому мужу», — поделилась эмоциями Токарева. Женщина уточнила, что вес рыбы составил от одного килограмма до 1,8 кг. Она также сказала, что время на рыбалке пролетело незаметно. Пользователи соцсети порадовались за хороший улов и присоединились к поздравлениям с днем рождения.