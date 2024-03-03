Пермячка Ольга Токарева приготовила на день рождения мужа необычный подарок. Она позвала его на рыбалку и подарила ему выловленных судаков. Фотографии и рассказ о необычном празднике женщина опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«После неудачной рыбалки в субботу, решила в воскресенье, в день рождения мужа вместо ресторана позвать его опять на рыбалку. Понимала, что многим рискую, но кто не рискует, тот не ловит рыбу! Оставив мужчин одних, пошла искать судаков одна и нашла! В итоге в день рождения мы поймали девять судаков. Вот такой подарок я сегодня сделала своему любимому мужу», — поделилась эмоциями Токарева.
Женщина уточнила, что вес рыбы составил от одного килограмма до 1,8 кг. Она также сказала, что время на рыбалке пролетело незаметно. Пользователи соцсети порадовались за хороший улов и присоединились к поздравлениям с днем рождения.
Ольга Токарева с пойманной рыбой
Сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»
Пойманные судаки
Сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»
Пермячка Ольга Токарева приготовила на день рождения мужа необычный подарок. Она позвала его на рыбалку и подарила ему выловленных судаков. Фотографии и рассказ о необычном празднике женщина опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «После неудачной рыбалки в субботу, решила в воскресенье, в день рождения мужа вместо ресторана позвать его опять на рыбалку. Понимала, что многим рискую, но кто не рискует, тот не ловит рыбу! Оставив мужчин одних, пошла искать судаков одна и нашла! В итоге в день рождения мы поймали девять судаков. Вот такой подарок я сегодня сделала своему любимому мужу», — поделилась эмоциями Токарева. Женщина уточнила, что вес рыбы составил от одного килограмма до 1,8 кг. Она также сказала, что время на рыбалке пролетело незаметно. Пользователи соцсети порадовались за хороший улов и присоединились к поздравлениям с днем рождения.