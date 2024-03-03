В Челябинске бизнес обвинили в попытке отказа от социальной ответственности

04 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Среди компаний, обвиненных в отказе от социальной ответственности, — крупный ритейлер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ряд компаний в Челябинской области отказались соблюдать соглашение между работодателями, профсоюзами и властью. Федерация профсоюзов региона 4 марта заявила о нелегитимности таких попыток. «Обязанности перед трудовыми коллективами окончательно закреплены за всеми работодателями региона, профсоюзами и властью. С 2024 года действие регионального трехстороннего соглашения между правительством Челябинской области, Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов распространяется на каждого работодателя. Несколько представителей бизнеса предприняли попытки отказаться от присоединения к соглашению — но они оказались безуспешными». — заявили в региональной федерации профсоюзов. Отказы от выполнения соглашения направили АО «Тандер» (Магнит), ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл», ООО «МЕГАТЕХ», АО «Нэксайн», ООО «Скартел» и ряд других юридических лиц. В федерации профсоюзов считают, что эти компании выразили нежелание инвестировать в сохранение трудовых коллективов, социальную поддержку работников, системную индексацию и увеличение зарплаты, а также повышение уровня условий и охраны труда. «Считаем это отказом бизнеса от социальной ответственности. На заседании секретариата региональной трехсторонней комиссии отказы от присоединения были признаны немотивированными. Соглашение окончательно распространено на всех работодателей. Профсоюзы будут контролировать выполнение соглашения во всех организациях и предприятиях региона. Особое внимание будет уделено тем работодателям, которые заявляли об отказе от социального партнерства», — сообщили в федерации профсоюзов. Региональное трехстороннее соглашение между правительством Челябинской области, ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы подписали глава региона Алексей Текслер, первый вице-президент СПП Константин Струков и председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов. В Соглашении отмечены принципы социально-трудовых отношений, в том числе влияющие на рост благосостояния и уровень жизни работников. URA.RU направило в адрес компаний, заявивших об отказе участвовать в соглашении, запросы. На момент выхода публикации ответы на запросы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд компаний в Челябинской области отказались соблюдать соглашение между работодателями, профсоюзами и властью. Федерация профсоюзов региона 4 марта заявила о нелегитимности таких попыток. «Обязанности перед трудовыми коллективами окончательно закреплены за всеми работодателями региона, профсоюзами и властью. С 2024 года действие регионального трехстороннего соглашения между правительством Челябинской области, Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов распространяется на каждого работодателя. Несколько представителей бизнеса предприняли попытки отказаться от присоединения к соглашению — но они оказались безуспешными». — заявили в региональной федерации профсоюзов. Отказы от выполнения соглашения направили АО «Тандер» (Магнит), ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл», ООО «МЕГАТЕХ», АО «Нэксайн», ООО «Скартел» и ряд других юридических лиц. В федерации профсоюзов считают, что эти компании выразили нежелание инвестировать в сохранение трудовых коллективов, социальную поддержку работников, системную индексацию и увеличение зарплаты, а также повышение уровня условий и охраны труда. «Считаем это отказом бизнеса от социальной ответственности. На заседании секретариата региональной трехсторонней комиссии отказы от присоединения были признаны немотивированными. Соглашение окончательно распространено на всех работодателей. Профсоюзы будут контролировать выполнение соглашения во всех организациях и предприятиях региона. Особое внимание будет уделено тем работодателям, которые заявляли об отказе от социального партнерства», — сообщили в федерации профсоюзов. Региональное трехстороннее соглашение между правительством Челябинской области, ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы подписали глава региона Алексей Текслер, первый вице-президент СПП Константин Струков и председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов. В Соглашении отмечены принципы социально-трудовых отношений, в том числе влияющие на рост благосостояния и уровень жизни работников. URA.RU направило в адрес компаний, заявивших об отказе участвовать в соглашении, запросы. На момент выхода публикации ответы на запросы не поступили.