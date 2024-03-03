03 марта 2024

В колонию «Полярный волк» в ЯНАО закупят видеооборудование. Скрин

В ЯНАО для ИК-3 «Полярный волк» УФСИН закупит видеооборудование
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В ИК-3 закупают видеооборудование (архивное фото) Фото:

В колонию № 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп (ЯНАО) приобретут видеооборудование. Информация о закупке размещена на портале единой информационной системы о закупках.

«Заказчик — ФКУ „Исправительная колония № 3“ УФСИН по ЯНАО. Объект закупки — поставка телевизора, антивандальной видеокамеры, видеорегистратора, коммутатора не связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Начальная цена контракта — 412 646 рублей», — следует из информации, опубликованной в карточке и размещенной на портале «Госзакупки» 28 февраля.

В объект закупки входят видеорегистратор, 25 видеокамер, пять телевизоров с жидкокристаллическим экраном, и два коммутатора. Окончание подачи заявок — 7 марта.

В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что оборудование для колонии приобретается ежегодно, тендер размещен на портале «Госзакупки» в соответствие с требованиями действующего законодательства. Данная закупка проводится для производственных нужд.

ИК-3 расположена в поселке Харп Лабытнангского городского округа. Именно в этой колонии 16 февраля скончался Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которому стало плохо после прогулки.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

В ИК-3 закупят видеооборудование
В ИК-3 закупят видеооборудование
Фото:
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В колонию № 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп (ЯНАО) приобретут видеооборудование. Информация о закупке размещена на портале единой информационной системы о закупках. «Заказчик — ФКУ „Исправительная колония № 3“ УФСИН по ЯНАО. Объект закупки — поставка телевизора, антивандальной видеокамеры, видеорегистратора, коммутатора не связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Начальная цена контракта — 412 646 рублей», — следует из информации, опубликованной в карточке и размещенной на портале «Госзакупки» 28 февраля. В объект закупки входят видеорегистратор, 25 видеокамер, пять телевизоров с жидкокристаллическим экраном, и два коммутатора. Окончание подачи заявок — 7 марта. В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что оборудование для колонии приобретается ежегодно, тендер размещен на портале «Госзакупки» в соответствие с требованиями действующего законодательства. Данная закупка проводится для производственных нужд. ИК-3 расположена в поселке Харп Лабытнангского городского округа. Именно в этой колонии 16 февраля скончался Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которому стало плохо после прогулки. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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