Представители «Северного человека» выйдут на совместные рейды с силовиками Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители «Северного человека» помогут тюменским силовикам бороться с мигрантами. «Общественники» открыли в областной столице свой штаб и уже заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков».Об этом URA.RU стало известно от близких к силовым структурам источников.

«Представители силовых ведомств ожидают значительную поддержку. В ряде регионов „Северный человек“ хорошо себя зарекомендовал. Совместные рейды показывают высокую эффективность», — говорят собеседники агентства.

Движение уже продемонстрировало свою численность. На открытии организации в Тюмени присутствовало почти 500 человек. Руководителем штаба «Северного человека» назначен тюменский боец Николай Глячков.

«Встретились, познакомились, обсудили текущие вопросы, поставили цели на ближайшее будущее и просто замечательно провели время с приятными и близкими по духу людьми! Выражаю огромную благодарность Михаил Федорович Маваши. за оказанное доверие, сделаю все возможное чтобы его оправдать!», — комментирует свое назначение Глячков на своей странице ВКонтакте.

Организация «Северный человек» была создана в 2024 году бывшим рэпером Михаилом Маваши. Ее цель — объединение русских людей, взаимопомощь и защита. Участники движения в Тюмени будут проводить совместные тренировки, читать специальную литературу, проводить собрания и тд.

Открытие «Северного человека» в Тюмени Фото: Николай Глячков