06 ноября 2023

Тюменский депутат объединяет националистов для противостояния мигрантам

Националисты Тюмени объединяются в коалицию для противостояния мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, депутат, чиновник, глава, руки
Тюменский политик объединяет ультраправых активистов Фото:

Представители ультраправых организаций Тюменской области объединяются в коалицию для того, чтобы противостоять теоретически возможной угрозе массовых беспорядков с участием мигрантов. Деятельность курирует муниципальный депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к объединениям.

«Негласно объединяются представители „Академистов“, „Северного человека“ и других ультраправых организаций. Проводятся совместные мероприятия, встречи и тренировки под кураторством депутата Темуркаева. На закрытых встречах участники разрабатывают план действий в случае теоретически возможных массовых беспорядков с участием приезжих», — сообщают инсайдеры агентства.

Агентство отправило запрос депутату Темуркаеву. Ответ на него ожидается.

Депутата Тимура Темуркаева в тюменской политтусовке связывают с силовыми структурами. URA.RU сообщало о том, что он подпольно организовывал поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». В сентябре 2023 года он пытался избраться в думу Тюмени, но проиграл кандидату от «Единой России» Екатерине Вешкурцевой.

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Представители ультраправых организаций Тюменской области объединяются в коалицию для того, чтобы противостоять теоретически возможной угрозе массовых беспорядков с участием мигрантов. Деятельность курирует муниципальный депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к объединениям. «Негласно объединяются представители „Академистов“, „Северного человека“ и других ультраправых организаций. Проводятся совместные мероприятия, встречи и тренировки под кураторством депутата Темуркаева. На закрытых встречах участники разрабатывают план действий в случае теоретически возможных массовых беспорядков с участием приезжих», — сообщают инсайдеры агентства. Агентство отправило запрос депутату Темуркаеву. Ответ на него ожидается. Депутата Тимура Темуркаева в тюменской политтусовке связывают с силовыми структурами. URA.RU сообщало о том, что он подпольно организовывал поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». В сентябре 2023 года он пытался избраться в думу Тюмени, но проиграл кандидату от «Единой России» Екатерине Вешкурцевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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