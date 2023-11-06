Тюменский депутат объединяет националистов для противостояния мигрантам

Националисты Тюмени объединяются в коалицию для противостояния мигрантам

Тюменский политик объединяет ультраправых активистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители ультраправых организаций Тюменской области объединяются в коалицию для того, чтобы противостоять теоретически возможной угрозе массовых беспорядков с участием мигрантов. Деятельность курирует муниципальный депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников, близких к объединениям.

«Негласно объединяются представители „Академистов“, „Северного человека“ и других ультраправых организаций. Проводятся совместные мероприятия, встречи и тренировки под кураторством депутата Темуркаева. На закрытых встречах участники разрабатывают план действий в случае теоретически возможных массовых беспорядков с участием приезжих», — сообщают инсайдеры агентства.

Агентство отправило запрос депутату Темуркаеву. Ответ на него ожидается.

Депутата Тимура Темуркаева в тюменской политтусовке связывают с силовыми структурами. URA.RU сообщало о том, что он подпольно организовывал поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». В сентябре 2023 года он пытался избраться в думу Тюмени, но проиграл кандидату от «Единой России» Екатерине Вешкурцевой.