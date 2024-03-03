03 марта 2024

Экс-глава отдела Роспотребнадзора в ХМАО получил iPhone и бронежилет в качестве взятки

Прокуратура ХМАО выявила новые эпизоды в деле экс-главы отдела Роспотребнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура выявила новые эпизоды в деле Щербакова Фото:

Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району Александр Щербаков получил от директора детского сада iPhone и бронежилет в качестве взятки. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры.

«[Щербаков] получал взятки в виде телефона и бронежилета», — сообщили агентству в прокуратуре. Ведомство Пыть-Яха выявило новые эпизоды в уголовном деле Александра Щербакова.

Экс-глава отдела Роспотребнадзора получил материальное вознаграждение от директора частных детских садов, взамен он не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. Также Щербаков отказывал в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии одному из филиалов, не имея на то законных оснований.

В следственном комитете ХМАО агентству рассказали, что общая сумма взяток составила около 2,5 миллионов рублей. «по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый продолжает находиться под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные как на установление обстоятельств известных преступлений, так и на выявление других фактов преступной деятельности обвиняемого», — рассказали в СК

Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО вскрылись новые эпизоды. Его обвиняют в вымогательстве.

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Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району Александр Щербаков получил от директора детского сада iPhone и бронежилет в качестве взятки. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры. «[Щербаков] получал взятки в виде телефона и бронежилета», — сообщили агентству в прокуратуре. Ведомство Пыть-Яха выявило новые эпизоды в уголовном деле Александра Щербакова. Экс-глава отдела Роспотребнадзора получил материальное вознаграждение от директора частных детских садов, взамен он не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. Также Щербаков отказывал в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии одному из филиалов, не имея на то законных оснований. В следственном комитете ХМАО агентству рассказали, что общая сумма взяток составила около 2,5 миллионов рублей. «по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый продолжает находиться под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные как на установление обстоятельств известных преступлений, так и на выявление других фактов преступной деятельности обвиняемого», — рассказали в СК Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО вскрылись новые эпизоды. Его обвиняют в вымогательстве.
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