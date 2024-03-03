Экс-глава отдела Роспотребнадзора в ХМАО получил iPhone и бронежилет в качестве взятки

Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району Александр Щербаков получил от директора детского сада iPhone и бронежилет в качестве взятки. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры.
«[Щербаков] получал взятки в виде телефона и бронежилета», — сообщили агентству в прокуратуре. Ведомство Пыть-Яха выявило новые эпизоды в уголовном деле Александра Щербакова.
Экс-глава отдела Роспотребнадзора получил материальное вознаграждение от директора частных детских садов, взамен он не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. Также Щербаков отказывал в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии одному из филиалов, не имея на то законных оснований.
В следственном комитете ХМАО агентству рассказали, что общая сумма взяток составила около 2,5 миллионов рублей. «по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый продолжает находиться под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные как на установление обстоятельств известных преступлений, так и на выявление других фактов преступной деятельности обвиняемого», — рассказали в СК
Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО вскрылись новые эпизоды. Его обвиняют в вымогательстве.
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