Как под Екатеринбургом делают цирки-шапито и ростовых кукол. Фото

В Среднеуральске запустили производство цирков-шапито

04 марта 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

За счет расширения производства компания планирует обрабатывать до 100 тысяч квадратных метров ПВХ-материалов в год Фото: Илья Московец © URA.RU Урал привычно именуют «опорным краем державы» из-за большого количества химических, металлургических и оборонных предприятий на территории региона. Но недалеко от Екатеринбурга есть производство, где делают вещи, которые радуют детей и взрослых в парках и на спортивных мероприятиях по всей России. Среди них — надувные декорации, шатры, дирижабли, ростовые куклы, а с этого года компания «КвадроШоу» решила выпускать надувные цирки-шапито. На производство в Среднеуральск заглянуло URA.RU. «Квадрогрупп» работает по всему миру — в Израиле, Новой Зеландии, Канаде, ОАЭ, Польше, Северной и Южной Америке и Азии, и специализируется на пейнтбольных декорация, шатрах, аэроменах, дирижаблях, командных аттракционах и ростовых куклах — от детских медведей с мягкой шкурой до забавных медсестр-стриптизерш. А с этого года список производственных товаров пополнился надувными шапито. Это удобный вариант для цирковой труппы, которая путешествует по небольшим городам России. «Каркасный цирк-шапито используются в городах с населением от 250 тысяч человек на полгода и больше, потому что его сложно монтировать, демонтировать, содержать и транспортировать. Что касается надувных цирков, то их эксплуатируют в городах с меньшей численностью от недели до месяца», — поясняет директор «Квадрогрупп» Андрей Мазур. Конструкция представляет 18 надувных опор, с помощью которых можно сделать 20-метровую площадку высотой 11 метров. Делают основы в несколько этапов: сначала с помощью специального станка наносят разметки на ПВХ-полотно, после раскраивают и отдают в новых цех, где можно обрабатывать до 100 тысяч квадратных метров таких материалов. Уже здесь происходит пошив и проклейка опор. Несмотря на внешнюю хрупкость и габариты конструкции, она способна спокойно выдержать нагрузку и перепады температур. Достичь этого помогает система поддержания давления воздуха, которая работает от электричества. Свердловские власти уверены, что благодаря запуску нового цеха с производством цирков-шапито штат компании увеличится в три раза. «У нас открылось более 10 производств товаров народного потребления, область имеет 19 групп товаров народного потребления. Для нас любое производство важно, потому что оно создает рабочие места не только в больших, но и малых городах», — заявил представитель министерства промышленности и науки Свердловской области Александр Воронин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Урал привычно именуют «опорным краем державы» из-за большого количества химических, металлургических и оборонных предприятий на территории региона. Но недалеко от Екатеринбурга есть производство, где делают вещи, которые радуют детей и взрослых в парках и на спортивных мероприятиях по всей России. Среди них — надувные декорации, шатры, дирижабли, ростовые куклы, а с этого года компания «КвадроШоу» решила выпускать надувные цирки-шапито. На производство в Среднеуральск заглянуло URA.RU. «Квадрогрупп» работает по всему миру — в Израиле, Новой Зеландии, Канаде, ОАЭ, Польше, Северной и Южной Америке и Азии, и специализируется на пейнтбольных декорация, шатрах, аэроменах, дирижаблях, командных аттракционах и ростовых куклах — от детских медведей с мягкой шкурой до забавных медсестр-стриптизерш. А с этого года список производственных товаров пополнился надувными шапито. Это удобный вариант для цирковой труппы, которая путешествует по небольшим городам России. «Каркасный цирк-шапито используются в городах с населением от 250 тысяч человек на полгода и больше, потому что его сложно монтировать, демонтировать, содержать и транспортировать. Что касается надувных цирков, то их эксплуатируют в городах с меньшей численностью от недели до месяца», — поясняет директор «Квадрогрупп» Андрей Мазур. Конструкция представляет 18 надувных опор, с помощью которых можно сделать 20-метровую площадку высотой 11 метров. Делают основы в несколько этапов: сначала с помощью специального станка наносят разметки на ПВХ-полотно, после раскраивают и отдают в новых цех, где можно обрабатывать до 100 тысяч квадратных метров таких материалов. Уже здесь происходит пошив и проклейка опор. Несмотря на внешнюю хрупкость и габариты конструкции, она способна спокойно выдержать нагрузку и перепады температур. Достичь этого помогает система поддержания давления воздуха, которая работает от электричества. Свердловские власти уверены, что благодаря запуску нового цеха с производством цирков-шапито штат компании увеличится в три раза. «У нас открылось более 10 производств товаров народного потребления, область имеет 19 групп товаров народного потребления. Для нас любое производство важно, потому что оно создает рабочие места не только в больших, но и малых городах», — заявил представитель министерства промышленности и науки Свердловской области Александр Воронин.