Замгенпрокурора поручил проверить курганскую школу после жалоб на отопление

04 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ Зайцев помог решить проблему в курганской школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Курганской области организована и проведена проверка публикации СМИ, в которой сообщалось, что в одной из школ после ремонта появились проблемы с отоплением. В результате нарушения закона устранены, в настоящее время система отопления здания школы герметична, нарушений температурного режима не установлено», — сообщили в надзорном ведомстве. В здании МКОУ «Круглянская СОШ» села Круглое проводился ремонт. При проверки исполненных работ были установлены факты несвоевременного исполнения отдельных видов работ. В частности, по монтажу системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также были выявлены нарушения в работе отопительных приборов. По данным фактам прокурором было внесено представление руководителю подрядной организации и возбуждено административное дело в отношении юрлица. Подрядчику пришлось заплатить 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура поручила мэрии Кургана следить за протекающей крышей в проблемном доме. Мать участника СВО жаловалась, что после осадков ее квартиру заливает водой. По словам женщины, в пятиэтажном доме ни разу не проводился капремонт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Курганской области организована и проведена проверка публикации СМИ, в которой сообщалось, что в одной из школ после ремонта появились проблемы с отоплением. В результате нарушения закона устранены, в настоящее время система отопления здания школы герметична, нарушений температурного режима не установлено», — сообщили в надзорном ведомстве. В здании МКОУ «Круглянская СОШ» села Круглое проводился ремонт. При проверки исполненных работ были установлены факты несвоевременного исполнения отдельных видов работ. В частности, по монтажу системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также были выявлены нарушения в работе отопительных приборов. По данным фактам прокурором было внесено представление руководителю подрядной организации и возбуждено административное дело в отношении юрлица. Подрядчику пришлось заплатить 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура поручила мэрии Кургана следить за протекающей крышей в проблемном доме. Мать участника СВО жаловалась, что после осадков ее квартиру заливает водой. По словам женщины, в пятиэтажном доме ни разу не проводился капремонт.