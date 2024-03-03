03 марта 2024

Замгенпрокурора поручил проверить курганскую школу после жалоб на отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Замгенпрокурора РФ Зайцев помог решить проблему в курганской школе Фото:

Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Курганской области организована и проведена проверка публикации СМИ, в которой сообщалось, что в одной из школ после ремонта появились проблемы с отоплением. В результате нарушения закона устранены, в настоящее время система отопления здания школы герметична, нарушений температурного режима не установлено», — сообщили в надзорном ведомстве.

В здании МКОУ «Круглянская СОШ» села Круглое проводился ремонт. При проверки исполненных работ были установлены факты несвоевременного исполнения отдельных видов работ. В частности, по монтажу системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также были выявлены нарушения в работе отопительных приборов. По данным фактам прокурором было внесено представление руководителю подрядной организации и возбуждено административное дело в отношении юрлица. Подрядчику пришлось заплатить 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура поручила мэрии Кургана следить за протекающей крышей в проблемном доме. Мать участника СВО жаловалась, что после осадков ее квартиру заливает водой. По словам женщины, в пятиэтажном доме ни разу не проводился капремонт.

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Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев поручил проверить Круглянскую школу из Звериноголовского округа Курганской области после жалоб на проблемы с отоплением. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Курганской области организована и проведена проверка публикации СМИ, в которой сообщалось, что в одной из школ после ремонта появились проблемы с отоплением. В результате нарушения закона устранены, в настоящее время система отопления здания школы герметична, нарушений температурного режима не установлено», — сообщили в надзорном ведомстве. В здании МКОУ «Круглянская СОШ» села Круглое проводился ремонт. При проверки исполненных работ были установлены факты несвоевременного исполнения отдельных видов работ. В частности, по монтажу системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также были выявлены нарушения в работе отопительных приборов. По данным фактам прокурором было внесено представление руководителю подрядной организации и возбуждено административное дело в отношении юрлица. Подрядчику пришлось заплатить 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура поручила мэрии Кургана следить за протекающей крышей в проблемном доме. Мать участника СВО жаловалась, что после осадков ее квартиру заливает водой. По словам женщины, в пятиэтажном доме ни разу не проводился капремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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