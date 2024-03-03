В ХМАО боец СВО, сломавший руку в драке, хочет замять конфликт

Боец СВО из ХМАО, сломавший руку в драке, не желает возбуждения уголовного дела

04 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Ветеран СВО не имеет претензий к участникам конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветеран спецоперации Маликшах Агакеримов, сломавший руку во время драки в баре в Лянторе (ХМАО) не желает, чтобы участников конфликта осудили. У бойца взяли показания в следственном комитете после того, как на инцидент обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Об этом Маликшах рассказал корреспонденту URA.RU «Я хочу, чтобы „замяли“ дело. Но если Бастрыкин взялся, то говорят, что уже никак [не прекратить процесс]. Я не хочу, чтобы на него [виновника конфликта] уголовку заводили», — рассказал Маликшах Агакеримов. Агентство запросило комментарий у следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее боец уже рассказывал URA.RU, что не имеет претензий к участникам драки. Делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ветеран спецоперации Маликшах Агакеримов, сломавший руку во время драки в баре в Лянторе (ХМАО) не желает, чтобы участников конфликта осудили. У бойца взяли показания в следственном комитете после того, как на инцидент обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Об этом Маликшах рассказал корреспонденту URA.RU «Я хочу, чтобы „замяли“ дело. Но если Бастрыкин взялся, то говорят, что уже никак [не прекратить процесс]. Я не хочу, чтобы на него [виновника конфликта] уголовку заводили», — рассказал Маликшах Агакеримов. Агентство запросило комментарий у следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее боец уже рассказывал URA.RU, что не имеет претензий к участникам драки. Делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.