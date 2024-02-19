19 февраля 2024

Бастрыкин требует уголовного наказания для сломавших руку участнику СВО из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение ветеранов СВО, Пермь, Дом Офицеров 2024, милитари, медаль, медаль за отвагу, ветеран сво, орден бахмудская мясорубка, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Участник СВО в баре заступился за девушку Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки в кафе города Лянтора (ХМАО) в результате которой участнику СВО неизвестные сломали руку. Информация об этом размещена ведомством в соцсети.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Лянторе в одном из кафе компания мужчин, … в ходе возникшего словесного конфликта с посетителем, который является ветераном СВО, причинили последнему травму руки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нападавшие в момент драки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о конфликте появилась в соцсетях накануне. Полицию заинтересовало произошедшее, хотя заявлений к ним не поступало. Позже к ЧП подключилась окружная прокуратура. Пострадавший участник СВО Маликшах Агакеримов поделился с журналистом URA.RU, что в кафе пытался защитить девушку от навязчивого ухажера и претензий к участникам конфликта не имеет.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки в кафе города Лянтора (ХМАО) в результате которой участнику СВО неизвестные сломали руку. Информация об этом размещена ведомством в соцсети. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Лянторе в одном из кафе компания мужчин, … в ходе возникшего словесного конфликта с посетителем, который является ветераном СВО, причинили последнему травму руки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нападавшие в момент драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Информация о конфликте появилась в соцсетях накануне. Полицию заинтересовало произошедшее, хотя заявлений к ним не поступало. Позже к ЧП подключилась окружная прокуратура. Пострадавший участник СВО Маликшах Агакеримов поделился с журналистом URA.RU, что в кафе пытался защитить девушку от навязчивого ухажера и претензий к участникам конфликта не имеет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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