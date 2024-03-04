В дни президентских выборов челябинцы смогут выиграть три квартиры

04 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Главными подарками победителям викторины станут ключи от трех квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В дни президентских выборов челябинцы смогут выиграть три квартиры и десять автомобилей. Об этом сообщили URA.RU в общественной организации «Наш город». С 15 по 17 марта в столице Южного Урала пройдет викторина «Всей семьей — За Челябинск!», организатором которой выступила общественная организация «Наш город». Благодаря участию местного бизнеса удалось сформировать внушительный призовой фонд. Победителям достанутся три новеньких квартиры в Челябинске, 10 автомобилей и 300 ценных подарков: ноутбуки, смартфоны, полезная бытовая техника. «Наша цель — не просто привлечь внимание общественности к задаче укрепления традиционной семьи. Сегодня важно оказать людям реальную помощь, дать возможность выиграть серьезные призы. Необходимо, чтобы жители Челябинска понимали — рядом есть неравнодушные люди и организации, всегда готовые поддержать в трудную минуту. Наша цель — демонстрация настоящего единства российского общества», — рассказал представитель организации «Наш город» Олег Чернышов. Чтобы принять участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск!», нужно будет ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерами организации «Наш город». Они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00, рядом с местами голосования. Победителей определят в эфире Областного телевидения 16, 17 и 19 марта. Гарантами честности викторины выступят городские общественники и местные журналисты. Все подробности можно узнать на сайте викторина74.рф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В дни президентских выборов челябинцы смогут выиграть три квартиры и десять автомобилей. Об этом сообщили URA.RU в общественной организации «Наш город». С 15 по 17 марта в столице Южного Урала пройдет викторина «Всей семьей — За Челябинск!», организатором которой выступила общественная организация «Наш город». Благодаря участию местного бизнеса удалось сформировать внушительный призовой фонд. Победителям достанутся три новеньких квартиры в Челябинске, 10 автомобилей и 300 ценных подарков: ноутбуки, смартфоны, полезная бытовая техника. «Наша цель — не просто привлечь внимание общественности к задаче укрепления традиционной семьи. Сегодня важно оказать людям реальную помощь, дать возможность выиграть серьезные призы. Необходимо, чтобы жители Челябинска понимали — рядом есть неравнодушные люди и организации, всегда готовые поддержать в трудную минуту. Наша цель — демонстрация настоящего единства российского общества», — рассказал представитель организации «Наш город» Олег Чернышов. Чтобы принять участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск!», нужно будет ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерами организации «Наш город». Они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00, рядом с местами голосования. Победителей определят в эфире Областного телевидения 16, 17 и 19 марта. Гарантами честности викторины выступят городские общественники и местные журналисты. Все подробности можно узнать на сайте викторина74.рф.