Свердловских политиков заставили платить за членство в «Единой России»

В свердловском отделении «Единой России» установили минимальные размеры взносов для членов партии. Меньше всего — 120 рублей в год — будут платить студенты и временно безработные, а больше всего — 24 000 рублей — сенаторы. Об этом URA.RU рассказали представители партии.
«Минимальный размер взносов установлен для студентов и временно неработающих — 10 рублей в месяц. Для работающих — 100 рублей, для членов местных политсоветов, контрольно-ревизионных комиссий — 1000 рублей, для депутатов Госдумы и сенаторов — 2000 рублей», — поделились в региональном отделении. При этом в партии не исключают, что после первого квартала размер взносов могут повысить.
Обязательные членские взносы для членов «Единой России» утвердили в конце 2023 года. Их размер и порядок оплаты реготделениям разрешили определять самим. В Перми, например, минимальный размер взносов составил 100 рублей в год.
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