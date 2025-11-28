Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе точки притяжения для бойцов СВО
Алексей Орлов считает, что в Екатеринбурге нужно создавать точки притяжения для героев и их семей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге необходимо создавать точки притяжения для бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, и их семей. Об этом на форуме «Города России» рассказал мэр Алексей Орлов.
«Большая часть ветеранов возвращается из зоны боевых действий с посттравматическим расстройством, это нельзя не учитывать. Город сам по себе должен стать частью механизма перманентной реабилитации. Находясь здесь, воин должен подсознательно чувствовать, что ему благодарны, что его павших товарищей помнят и чтят. Нужно создавать точки притяжения для наших героев и их семей», — заявил мэр.
В пример он привел музей «Шурави», в котором собирают материалы для последующего издания книги памяти о погибших бойцах СВО из Свердловской области. «21 февраля 2023 года на площадке музея открыт мемориал с поименным списком наших погибших земляков», — поделился Орлов.
В Екатеринбурге второй день проходит форум «Города России», куда ежегодно съезжаются чиновники со всей страны. За ходом событий URA.RU следит в режиме онлайн.
