Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе точки притяжения для бойцов СВО

В Екатеринбурге необходимо создавать точки притяжения для бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, и их семей. Об этом на форуме «Города России» рассказал мэр Алексей Орлов.

«Большая часть ветеранов возвращается из зоны боевых действий с посттравматическим расстройством, это нельзя не учитывать. Город сам по себе должен стать частью механизма перманентной реабилитации. Находясь здесь, воин должен подсознательно чувствовать, что ему благодарны, что его павших товарищей помнят и чтят. Нужно создавать точки притяжения для наших героев и их семей», — заявил мэр.

В пример он привел музей «Шурави», в котором собирают материалы для последующего издания книги памяти о погибших бойцах СВО из Свердловской области. «21 февраля 2023 года на площадке музея открыт мемориал с поименным списком наших погибших земляков», — поделился Орлов.

