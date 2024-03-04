Мэра из ХМАО возмутили подростки, расстрелявшие автобус

Мэр Нягани: четверо подростков расстреляли автобус с пассажирами из пневматики
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Брифинг с начальником управления охраны объектов культурного наследия Севостьяновым Сергеем. Курган, депутат, чиновник, руки депутата, руки
В результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали Фото:

Мэр Нягани Иван Ямашев возмутился поведением подростков, расстрелявших городской автобус из пневматического оружия. На своей странице «ВКонтакте» он рассказал о том, что в результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали

«Возмущен поведением няганских подростков. Вчера четверо несовершеннолетних ребят выстрелили из пневматического оружия в городской автобус, совершающий рейс и движущийся по улице Речной. В нем находились пассажиры — к счастью, никто не пострадал. Однако, саму технику отправили на ремонт — повреждена дверь, и она теперь полностью подлежит замене», — пояснил Ямашев. Представитель транспортной организации после инцидента обратился в полицию. По словам мэра Нягани, правоохранительные органы уже проводят проверку.

Как выяснилось, хулиганы почти месяц терроризируют местных жителей и водителей автобусов, причиняя ущерб общественному транспорту. «Через социальные сети и мессенджеры перевозчик пытался донести до няганцев информацию о нарастающем конфликте и решить проблему мирным путем, но его инициатива была проигнорирована», — рассказал мэр города в соцсети. Также он призвал родителей подростков к ответственности и внимательном отношении к воспитанию детей.

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Мэр Нягани Иван Ямашев возмутился поведением подростков, расстрелявших городской автобус из пневматического оружия. На своей странице «ВКонтакте» он рассказал о том, что в результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали «Возмущен поведением няганских подростков. Вчера четверо несовершеннолетних ребят выстрелили из пневматического оружия в городской автобус, совершающий рейс и движущийся по улице Речной. В нем находились пассажиры — к счастью, никто не пострадал. Однако, саму технику отправили на ремонт — повреждена дверь, и она теперь полностью подлежит замене», — пояснил Ямашев. Представитель транспортной организации после инцидента обратился в полицию. По словам мэра Нягани, правоохранительные органы уже проводят проверку. Как выяснилось, хулиганы почти месяц терроризируют местных жителей и водителей автобусов, причиняя ущерб общественному транспорту. «Через социальные сети и мессенджеры перевозчик пытался донести до няганцев информацию о нарастающем конфликте и решить проблему мирным путем, но его инициатива была проигнорирована», — рассказал мэр города в соцсети. Также он призвал родителей подростков к ответственности и внимательном отношении к воспитанию детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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