В Тобольске экстренно эвакуируют многоэтажку

Чтобы эвакуированные не замерзли, им предоставили теплые автобусы
Жителей многоквартирного дома в четвертом микрорайоне Тобольска экстренно эвакуируют из квартир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тобольской администрации.
«Обнаружен предмет, который представляет опасность. В настоящее время силы Росгвардии выясняют происхождение и суть этого предмета», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска.
Сообщается также, что эвакуированным тоболякам предоставили теплые автобусы. По данным мэрии, люди смогут вернуться домой ориентировочно в течение полутора часов.
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