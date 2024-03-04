В Тобольске экстренно эвакуируют многоэтажку

Жителей тобольской многоэтажки выводят из квартир из-за угрозы их жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы эвакуированные не замерзли, им предоставили теплые автобусы Фото:

Жителей многоквартирного дома в четвертом микрорайоне Тобольска экстренно эвакуируют из квартир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тобольской администрации.

«Обнаружен предмет, который представляет опасность. В настоящее время силы Росгвардии выясняют происхождение и суть этого предмета», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска.

Сообщается также, что эвакуированным тоболякам предоставили теплые автобусы. По данным мэрии, люди смогут вернуться домой ориентировочно в течение полутора часов.

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Жителей многоквартирного дома в четвертом микрорайоне Тобольска экстренно эвакуируют из квартир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тобольской администрации. «Обнаружен предмет, который представляет опасность. В настоящее время силы Росгвардии выясняют происхождение и суть этого предмета», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска. Сообщается также, что эвакуированным тоболякам предоставили теплые автобусы. По данным мэрии, люди смогут вернуться домой ориентировочно в течение полутора часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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