В Тобольске экстренно эвакуируют многоэтажку

Жителей тобольской многоэтажки выводят из квартир из-за угрозы их жизни

Чтобы эвакуированные не замерзли, им предоставили теплые автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей многоквартирного дома в четвертом микрорайоне Тобольска экстренно эвакуируют из квартир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тобольской администрации.

«Обнаружен предмет, который представляет опасность. В настоящее время силы Росгвардии выясняют происхождение и суть этого предмета», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска.

Сообщается также, что эвакуированным тоболякам предоставили теплые автобусы. По данным мэрии, люди смогут вернуться домой ориентировочно в течение полутора часов.