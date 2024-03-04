Происшествия Пользователи Telegram заявили о массовом сбое 04 марта 2024 в 20:49 Размер текста - 17 + Пользователи отмечают не стабильную работу мессенджера Фото: Анна Майорова © URA.RU В Telegram произошел сбой. На это жалуются пользователи, согласно данным сервиса Downdetector. «83% сообщают, что Telegram не работает. 9% говорят, что проблемы с приложением», — приводит статистику сервис . Массовый сбой произошел примерно в 18:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Пользователи отмечают, что у них не загружаются аватарки каналов, видео и фото. В Telegram произошел сбой. На это жалуются пользователи, согласно данным сервиса Downdetector. «83% сообщают, что Telegram не работает. 9% говорят, что проблемы с приложением», — приводит статистику сервис. Массовый сбой произошел примерно в 18:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Пользователи отмечают, что у них не загружаются аватарки каналов, видео и фото. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям