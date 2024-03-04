Пользователи Telegram заявили о массовом сбое

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Пользователи отмечают не стабильную работу мессенджера Фото:

В Telegram произошел сбой. На это жалуются пользователи, согласно данным сервиса Downdetector.

«83% сообщают, что Telegram не работает. 9% говорят, что проблемы с приложением», — приводит статистику сервис.

Массовый сбой произошел примерно в 18:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Пользователи отмечают, что у них не загружаются аватарки каналов, видео и фото.

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В Telegram произошел сбой. На это жалуются пользователи, согласно данным сервиса Downdetector. «83% сообщают, что Telegram не работает. 9% говорят, что проблемы с приложением», — приводит статистику сервис. Массовый сбой произошел примерно в 18:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Пользователи отмечают, что у них не загружаются аватарки каналов, видео и фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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