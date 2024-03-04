Пользователи Telegram заявили о массовом сбое

Пользователи отмечают не стабильную работу мессенджера
В Telegram произошел сбой. На это жалуются пользователи, согласно данным сервиса Downdetector.
«83% сообщают, что Telegram не работает. 9% говорят, что проблемы с приложением», — приводит статистику
Массовый сбой произошел примерно в 18:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Пользователи отмечают, что у них не загружаются аватарки каналов, видео и фото.
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