Жителя Березников отправили в колонию за оформление кредита на знакомого

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Мужчину приговорили к заключению в колонии за махинации с банковским кредитом Фото:

Суд приговорил мужчину из Березников (Пермский край) к трем годам и шести месяцам в колонии. Осужденный в тайне от знакомого оформил на него кредит, передает пресс-служба прокуратуры региона.

«В июле 2023 года осужденный тайно оформил на своего знакомого с помощью его мобильного телефона банковский кредит на 20 тысяч рублей, а после завладел деньгами. Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил жителя Березников к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — написано на сайте ведомства.

Преступник полностью возместил ущерб пострадавшему во время следствия. Приговор еще не вступил в законную силу.

В последнее время аферисты все чаще придумывают новые способы, чтобы нажиться на своих жертвах. В частности, мошенники берут займы от имени других людей. Редакция URA.RU приводит главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении кредита и обезопасить себя и свои сбережения.

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Суд приговорил мужчину из Березников (Пермский край) к трем годам и шести месяцам в колонии. Осужденный в тайне от знакомого оформил на него кредит, передает пресс-служба прокуратуры региона. «В июле 2023 года осужденный тайно оформил на своего знакомого с помощью его мобильного телефона банковский кредит на 20 тысяч рублей, а после завладел деньгами. Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил жителя Березников к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — написано на сайте ведомства. Преступник полностью возместил ущерб пострадавшему во время следствия. Приговор еще не вступил в законную силу. В последнее время аферисты все чаще придумывают новые способы, чтобы нажиться на своих жертвах. В частности, мошенники берут займы от имени других людей. Редакция URA.RU приводит главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении кредита и обезопасить себя и свои сбережения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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