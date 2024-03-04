Жителя Березников отправили в колонию за оформление кредита на знакомого

04 марта 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к заключению в колонии за махинации с банковским кредитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд приговорил мужчину из Березников (Пермский край) к трем годам и шести месяцам в колонии. Осужденный в тайне от знакомого оформил на него кредит, передает пресс-служба прокуратуры региона. «В июле 2023 года осужденный тайно оформил на своего знакомого с помощью его мобильного телефона банковский кредит на 20 тысяч рублей, а после завладел деньгами. Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил жителя Березников к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — написано на сайте ведомства. Преступник полностью возместил ущерб пострадавшему во время следствия. Приговор еще не вступил в законную силу. В последнее время аферисты все чаще придумывают новые способы, чтобы нажиться на своих жертвах. В частности, мошенники берут займы от имени других людей. Редакция URA.RU приводит главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении кредита и обезопасить себя и свои сбережения.

Суд приговорил мужчину из Березников (Пермский край) к трем годам и шести месяцам в колонии. Осужденный в тайне от знакомого оформил на него кредит, передает пресс-служба прокуратуры региона. «В июле 2023 года осужденный тайно оформил на своего знакомого с помощью его мобильного телефона банковский кредит на 20 тысяч рублей, а после завладел деньгами. Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил жителя Березников к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — написано на сайте ведомства. Преступник полностью возместил ущерб пострадавшему во время следствия. Приговор еще не вступил в законную силу. В последнее время аферисты все чаще придумывают новые способы, чтобы нажиться на своих жертвах. В частности, мошенники берут займы от имени других людей. Редакция URA.RU приводит главную информацию о том, как узнать о незаконном оформлении кредита и обезопасить себя и свои сбережения.