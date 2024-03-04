04 марта 2024

Крупный курганский молокозавод резко сократил доходы, но нарастил прибыль

Доходы АО «Молоко» из Курганской области сократились почти на 20 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна с молоком
Катайский молочный завод является одним из крупнейших в регионе в своем сегменте (архивное фото) Фото:

Доходы АО «Молоко» из Катайска (Курганская область) за год сократилась на 19,5 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла на 5,1 млн. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС».

«В 2022 году доходы АО «Молоко составили 1 057,2 млн рублей (-19,5 млн). Расходы — 1049,4 млн (-25,9 млн рублей). Прибыль компании за год увеличилась до 5,6 млн (рост на 915%)» — указано на портале.

По данным аналитиков, по итогу 2023 года АО покажет увеличение доходов и расходов. Чистая прибыл завода достигнет 13,8 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил в компанию запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

В отчетном периоде агропредприятие «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль, добившись показателя в 16 млн 445 тысяч рублей. ООО является лидером по Курганской области в категории «молочная продукция».

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доходы АО «Молоко» из Катайска (Курганская область) за год сократилась на 19,5 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла на 5,1 млн. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС». «В 2022 году доходы АО «Молоко составили 1 057,2 млн рублей (-19,5 млн). Расходы — 1049,4 млн (-25,9 млн рублей). Прибыль компании за год увеличилась до 5,6 млн (рост на 915%)» — указано на портале. По данным аналитиков, по итогу 2023 года АО покажет увеличение доходов и расходов. Чистая прибыл завода достигнет 13,8 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил в компанию запрос по теме публикации. Ответ ожидается. В отчетном периоде агропредприятие «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль, добившись показателя в 16 млн 445 тысяч рублей. ООО является лидером по Курганской области в категории «молочная продукция».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...