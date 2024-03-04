Крупный курганский молокозавод резко сократил доходы, но нарастил прибыль

Доходы АО «Молоко» из Курганской области сократились почти на 20 млн рублей

Катайский молочный завод является одним из крупнейших в регионе в своем сегменте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы АО «Молоко» из Катайска (Курганская область) за год сократилась на 19,5 млн рублей. При этом чистая прибыль предприятия выросла на 5,1 млн. Эта информация содержится в финансовом отчете сервиса «СБИС».

«В 2022 году доходы АО «Молоко составили 1 057,2 млн рублей (-19,5 млн). Расходы — 1049,4 млн (-25,9 млн рублей). Прибыль компании за год увеличилась до 5,6 млн (рост на 915%)» — указано на портале.

По данным аналитиков, по итогу 2023 года АО покажет увеличение доходов и расходов. Чистая прибыл завода достигнет 13,8 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил в компанию запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

В отчетном периоде агропредприятие «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль, добившись показателя в 16 млн 445 тысяч рублей. ООО является лидером по Курганской области в категории «молочная продукция».