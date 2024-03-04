В Бундестаге потребовали отправить в отставку главу Минобороны ФРГ

Депутат Оттен: Шольцу придется отстранить Писториуса от должности

05 марта 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Чем быстрее Писториус покинет свой пост, тем лучше, считает Оттен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена требовать отставки главы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Об этом заявил член комитета обороны бундестага Герольд Оттен. «Федеральный канцлер заявил, что против поставок каких-либо систем Украине. Но министр обороны в то же время получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих. Это идет в разрез со словами канцлера. Шольцу придется отстранить Писториуса от должности. Поэтому мы потребуем отставки министра», — заявил в интервью «Известиям» Оттен. С его слов, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но точной даты пока нет. При этом внеочередное заседание комитета бундестага по обороне уже запрошено. Оттен считает, что Писториус виноват в необеспечении должной секретности, поскольку военные общались по незащищенной линии. В аудиозаписи говорилось о применении ракет Taurus и о возможностях использования этих ракет на стороне Украины, но чтобы это не выглядело, как прямое участие Германии в военном конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту. Она отметила, что военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России. То, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении натовской страны — Германии — к ведению боевых действий против Российской Федерации, уверена Захарова. Об этом пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена требовать отставки главы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Об этом заявил член комитета обороны бундестага Герольд Оттен. «Федеральный канцлер заявил, что против поставок каких-либо систем Украине. Но министр обороны в то же время получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих. Это идет в разрез со словами канцлера. Шольцу придется отстранить Писториуса от должности. Поэтому мы потребуем отставки министра», — заявил в интервью «Известиям» Оттен. С его слов, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но точной даты пока нет. При этом внеочередное заседание комитета бундестага по обороне уже запрошено. Оттен считает, что Писториус виноват в необеспечении должной секретности, поскольку военные общались по незащищенной линии. В аудиозаписи говорилось о применении ракет Taurus и о возможностях использования этих ракет на стороне Украины, но чтобы это не выглядело, как прямое участие Германии в военном конфликте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту. Она отметила, что военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России. То, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении натовской страны — Германии — к ведению боевых действий против Российской Федерации, уверена Захарова. Об этом пишет RT.