04 марта 2024

В Перми курьер «Маркет-Деливери» на электровелосипеде попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка еды. Пермь, курьер, доставка еды, эмигранты, маркет деливери
Сотрудник службы доставки развозил еду Фото:

В Перми на пересечении улиц Пушкина и Сибирской сбили курьера «Маркет-Деливери». Инцидент произошел днем 4 марта, сообщил очевидец ДТП. На месте происшествия остановился Mercedes.

«На перекрестке стоял Mercedes, рядом сидел мужчина с желтым рюкзаком доставщика. Он держался за колено. По всей видимости, у него травмирована нога. Вблизи лежал электровелосипед и стояли люди», — свидетелем ДТП стал корреспондент 59.RU. Cоответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.

Из-за происшествия был затруднен проезд автомобилей по правому ряду, двигающихся по Сибирской и поворачивающих на улицу Пушкина. В ГИБДД Перми сообщили, что данный инцидент в ведомстве не зарегистрирован.

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В Перми на пересечении улиц Пушкина и Сибирской сбили курьера «Маркет-Деливери». Инцидент произошел днем 4 марта, сообщил очевидец ДТП. На месте происшествия остановился Mercedes. «На перекрестке стоял Mercedes, рядом сидел мужчина с желтым рюкзаком доставщика. Он держался за колено. По всей видимости, у него травмирована нога. Вблизи лежал электровелосипед и стояли люди», — свидетелем ДТП стал корреспондент 59.RU. Cоответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. Из-за происшествия был затруднен проезд автомобилей по правому ряду, двигающихся по Сибирской и поворачивающих на улицу Пушкина. В ГИБДД Перми сообщили, что данный инцидент в ведомстве не зарегистрирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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