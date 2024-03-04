В Перми курьер «Маркет-Деливери» на электровелосипеде попал в ДТП

05 марта 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

Сотрудник службы доставки развозил еду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми на пересечении улиц Пушкина и Сибирской сбили курьера «Маркет-Деливери». Инцидент произошел днем 4 марта, сообщил очевидец ДТП. На месте происшествия остановился Mercedes. «На перекрестке стоял Mercedes, рядом сидел мужчина с желтым рюкзаком доставщика. Он держался за колено. По всей видимости, у него травмирована нога. Вблизи лежал электровелосипед и стояли люди», — свидетелем ДТП стал корреспондент 59.RU. Cоответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. Из-за происшествия был затруднен проезд автомобилей по правому ряду, двигающихся по Сибирской и поворачивающих на улицу Пушкина. В ГИБДД Перми сообщили, что данный инцидент в ведомстве не зарегистрирован.

В Перми на пересечении улиц Пушкина и Сибирской сбили курьера «Маркет-Деливери». Инцидент произошел днем 4 марта, сообщил очевидец ДТП. На месте происшествия остановился Mercedes. «На перекрестке стоял Mercedes, рядом сидел мужчина с желтым рюкзаком доставщика. Он держался за колено. По всей видимости, у него травмирована нога. Вблизи лежал электровелосипед и стояли люди», — свидетелем ДТП стал корреспондент 59.RU. Cоответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. Из-за происшествия был затруднен проезд автомобилей по правому ряду, двигающихся по Сибирской и поворачивающих на улицу Пушкина. В ГИБДД Перми сообщили, что данный инцидент в ведомстве не зарегистрирован.