В Перми курьер «Маркет-Деливери» на электровелосипеде попал в ДТП

В Перми на пересечении улиц Пушкина и Сибирской сбили курьера «Маркет-Деливери». Инцидент произошел днем 4 марта, сообщил очевидец ДТП. На месте происшествия остановился Mercedes.
«На перекрестке стоял Mercedes, рядом сидел мужчина с желтым рюкзаком доставщика. Он держался за колено. По всей видимости, у него травмирована нога. Вблизи лежал электровелосипед и стояли люди», — свидетелем ДТП стал корреспондент 59.RU. Cоответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.
Из-за происшествия был затруднен проезд автомобилей по правому ряду, двигающихся по Сибирской и поворачивающих на улицу Пушкина. В ГИБДД Перми сообщили, что данный инцидент в ведомстве не зарегистрирован.
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