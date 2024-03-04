Топ самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в Екатеринбурге. Таблица

Авито: в производственной сфере в Екатеринбурге больше всего платят операторам

05 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Инженер стал лидирующей профессией в сфере производства у Екатеринбуржцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самым высокооплачиваемым работником в Екатеринбурге оказался оператор линий производства, оборудования и станков со средней зарплатой 90 558 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «Самыми высокооплачиваемыми рабочими Екатеринбурга по итогам января 2024 года стали операторы и автомеханики. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составляет 90 558 и 88 378 рублей соответственно», — говорится в сообщении. В топе также оказался сварщик со средней зарплатой 87 973 рублей, водитель спецтехники (82 569 руб.) и плотник (81 313 руб.). При этом зарплаты специалистов на производстве могут достигать и больших значений. Например, опытный оператор станков с числовым программным управлением может получать от 194 000 рублей в месяц. Логисты, в зависимости от процента продаж, могут претендовать на 60 000-300 000 рублей ежемесячно, а механикам предлагают 150 000-350 000 рублей в месяц. Самыми привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Екатеринбурга стали инженеры (29%) и операторы линий производства, оборудования, станков (28%). Также в топ пять вошли профессии логиста (28%), водитель спецтехники (20%) и механик (18%). Десять самых привлекательных производственных профессий по мнению екатеринбуржцев Таблица: «Авито работа»

Самым высокооплачиваемым работником в Екатеринбурге оказался оператор линий производства, оборудования и станков со средней зарплатой 90 558 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «Самыми высокооплачиваемыми рабочими Екатеринбурга по итогам января 2024 года стали операторы и автомеханики. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составляет 90 558 и 88 378 рублей соответственно», — говорится в сообщении. В топе также оказался сварщик со средней зарплатой 87 973 рублей, водитель спецтехники (82 569 руб.) и плотник (81 313 руб.). При этом зарплаты специалистов на производстве могут достигать и больших значений. Например, опытный оператор станков с числовым программным управлением может получать от 194 000 рублей в месяц. Логисты, в зависимости от процента продаж, могут претендовать на 60 000-300 000 рублей ежемесячно, а механикам предлагают 150 000-350 000 рублей в месяц. Самыми привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Екатеринбурга стали инженеры (29%) и операторы линий производства, оборудования, станков (28%). Также в топ пять вошли профессии логиста (28%), водитель спецтехники (20%) и механик (18%).