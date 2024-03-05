Карта спецоперации на Украине 5 марта: в Минобороны описали возможные сценарии нападения на РФ

Минобороны РФ: в случае нападения на РФ развернут воздушно-наземную операцию

05 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ успешно завершили операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциальное нападение на РФ может начаться с комплексных военных операций, включающих воздушно-наземные и воздушно-морские атаки. Эти действия предполагают начало с координированного глобального удара, за которым последуют многочисленные массированные удары с воздуха. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. В журнале «Военная мысль», выпускаемом Минобороны РФ сообщили, что потенциальное нападение на РФ может начаться с серии наступательных действий из воздуха. «Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в материале. Авторы статьи отметили стремление иностранных экспертов к созданию объединенных оперативных формирований, способных быстро наносить удары по ключевым административным, политическим и военно-промышленным объектам. Подчеркивается, что наиболее вероятными формами использования таких группировок являются воздушно-наземные и воздушно-морские операции. Донецкое направление По информации telegram-канала Redovka, российские войска осуществляют наступательные операции в районах Бердычей, Орловки и Тоненького. Кроме того, продолжается штурм позиций ВСУ в Первомайском и Красногоровке. Северодонецкое направление В Минобороны РФ сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили удар по опорным пунктам украинской армии. По словам командира вертолета Ка-52 с позывным Самара, все цели были успешно уничтожены. Артемовское направление Минобороны РФ сообщило о действиях противотанковой группы отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии, которая в рамках Южной группировки войск успешно поразила группу пехоты ВСУ. «Мобильным расчетом на автомобиле типа 'пикап', оснащенном противотанковым ракетным комплексом 'Фагот', была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек», — сообщили в ведомстве. По информации Министерства, украинская пехота пыталась выполнить ротацию своих сил вблизи передовых позиций российских войск. Но была обнаружена наблюдателями, которые с помощью видеоконтроля зафиксировали и передали координаты цели на пункт управления, что и позволило выполнить успешную атаку. По информации Redovka, российские военные продвигаются в наступлении на село Красное, контролируя уже около половины его территории. В рамках операции были проведены атаки в северо-западном направлении от населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Купянское направление В Минобороны сообщили, что инженерные войска ВС РФ успешно завершили операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территориях, освобожденных на купянском направлении. Саперы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили и уничтожили противотанковые минные преграды и неразорвавшиеся боеприпасы. Также были найдены и обезврежены части планирующей кассеты реактивного снаряда иностранного производства. Сватово-кременное направление Российские военные ведут бои за контроль над Синьковкой и Табаевкой. Также отмечается, что подразделения армии РФ подошли вплотную к границам населенного пункта Тернов, передает Redovka. Запорожское направление Военные столкновения продолжаются на Ореховском направлении, где сражения развернулись в районе Работино и к западу от населенного пункта Вербовое. Активные боевые действия также идут на Времевском выступе, в частности, к северу от Приютного и в районе Старомайорского, передает Redovka. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потенциальное нападение на РФ может начаться с комплексных военных операций, включающих воздушно-наземные и воздушно-морские атаки. Эти действия предполагают начало с координированного глобального удара, за которым последуют многочисленные массированные удары с воздуха. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. В журнале «Военная мысль», выпускаемом Минобороны РФ сообщили, что потенциальное нападение на РФ может начаться с серии наступательных действий из воздуха. «Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в материале. Авторы статьи отметили стремление иностранных экспертов к созданию объединенных оперативных формирований, способных быстро наносить удары по ключевым административным, политическим и военно-промышленным объектам. Подчеркивается, что наиболее вероятными формами использования таких группировок являются воздушно-наземные и воздушно-морские операции. По информации telegram-канала Redovka, российские войска осуществляют наступательные операции в районах Бердычей, Орловки и Тоненького. Кроме того, продолжается штурм позиций ВСУ в Первомайском и Красногоровке. В Минобороны РФ сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили удар по опорным пунктам украинской армии. По словам командира вертолета Ка-52 с позывным Самара, все цели были успешно уничтожены. Минобороны РФ сообщило о действиях противотанковой группы отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии, которая в рамках Южной группировки войск успешно поразила группу пехоты ВСУ. «Мобильным расчетом на автомобиле типа 'пикап', оснащенном противотанковым ракетным комплексом 'Фагот', была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек», — сообщили в ведомстве. По информации Министерства, украинская пехота пыталась выполнить ротацию своих сил вблизи передовых позиций российских войск. Но была обнаружена наблюдателями, которые с помощью видеоконтроля зафиксировали и передали координаты цели на пункт управления, что и позволило выполнить успешную атаку. По информации Redovka, российские военные продвигаются в наступлении на село Красное, контролируя уже около половины его территории. В рамках операции были проведены атаки в северо-западном направлении от населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. В Минобороны сообщили, что инженерные войска ВС РФ успешно завершили операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территориях, освобожденных на купянском направлении. Саперы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили и уничтожили противотанковые минные преграды и неразорвавшиеся боеприпасы. Также были найдены и обезврежены части планирующей кассеты реактивного снаряда иностранного производства. Российские военные ведут бои за контроль над Синьковкой и Табаевкой. Также отмечается, что подразделения армии РФ подошли вплотную к границам населенного пункта Тернов, передает Redovka. Военные столкновения продолжаются на Ореховском направлении, где сражения развернулись в районе Работино и к западу от населенного пункта Вербовое. Активные боевые действия также идут на Времевском выступе, в частности, к северу от Приютного и в районе Старомайорского, передает Redovka.