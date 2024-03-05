ВСУ атаковали железнодорожную станцию в Курской области

В Курской области зафиксировано девять прилетов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина обстреляла железнодорожную станцию Глушаково в Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, насчитано минимум девять прилетов.
«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале.
Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому станция и близлежайшее село Кульбаки остались без электричества. Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда на территории будет безопасно. Также из-за прилетов был пожар.
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