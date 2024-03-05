ВСУ атаковали железнодорожную станцию в Курской области

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, прилет, трещина в стекле, обстрел
В Курской области зафиксировано девять прилетов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина обстреляла железнодорожную станцию Глушаково в Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, насчитано минимум девять прилетов.

«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому станция и близлежайшее село Кульбаки остались без электричества. Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда на территории будет безопасно. Также из-за прилетов был пожар.

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Украина обстреляла железнодорожную станцию Глушаково в Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, насчитано минимум девять прилетов. «Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале. Он уточнил, что в результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому станция и близлежайшее село Кульбаки остались без электричества. Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда на территории будет безопасно. Также из-за прилетов был пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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