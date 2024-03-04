Пермский стратегический завод поставит десятки тонн продукции за границу

Соликамский магниевый завод отправит 60 тонн магния в Казахстан

05 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Товар будет отправлен грузовым автомобильным транспортом Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ) поставит крупную партию продукции в Казахстан. Речь о магнии, который производит стратегическое предприятие. Объем — 60 тонн. Товар будет отправлен за границу грузовым автомобильным транспортом. Получателем груза является Ульбинский металлургический завод, выпускающий ядерное топливо. Перевозчика ищут через электронные торги. «Запрос котировок. Оказание услуг по перевозке неопасного груза автомобильным транспортом по маршруту Соликамск (РФ) — Усть-Каменогорск (Казахстан). Вид перевозимого груза — магний МГ-95, общий вес составляет 60 тонн. Количество — три машины с загрузкой в 21 грузовое место. Заказчик имеет право уменьшить количество поставляемого товара. Получатель — Ульбинский металлургический завод», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ульбинский металлургический завод находится в Казахстане и входит в состав национальной атомной компании «Казатомпром». Предприятие выпускает ядерное топливо для промышленности, жидкий азот и плавиковую кислоту. Ранее URA.RU рассказывало, что Соликамский магниевый завод поставит более 180 тонн продукции в Санкт-Петербург. Речь о редкоземельных металлах, которые производит стратегическое предприятие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ) поставит крупную партию продукции в Казахстан. Речь о магнии, который производит стратегическое предприятие. Объем — 60 тонн. Товар будет отправлен за границу грузовым автомобильным транспортом. Получателем груза является Ульбинский металлургический завод, выпускающий ядерное топливо. Перевозчика ищут через электронные торги. «Запрос котировок. Оказание услуг по перевозке неопасного груза автомобильным транспортом по маршруту Соликамск (РФ) — Усть-Каменогорск (Казахстан). Вид перевозимого груза — магний МГ-95, общий вес составляет 60 тонн. Количество — три машины с загрузкой в 21 грузовое место. Заказчик имеет право уменьшить количество поставляемого товара. Получатель — Ульбинский металлургический завод», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ульбинский металлургический завод находится в Казахстане и входит в состав национальной атомной компании «Казатомпром». Предприятие выпускает ядерное топливо для промышленности, жидкий азот и плавиковую кислоту. Ранее URA.RU рассказывало, что Соликамский магниевый завод поставит более 180 тонн продукции в Санкт-Петербург. Речь о редкоземельных металлах, которые производит стратегическое предприятие.