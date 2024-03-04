Тюменцам разрешат парковаться бесплатно

В честь Международного женского дня городские парковки сделают бесплатными
В Тюмени с 8 по 10 марта плату за городские парковки отменят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — сообщили в администрации города.
В Тюмени платные парковки находятся в периметре улиц:
- Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;
- Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;
- Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).
За дополнительной информацией жители могут обращаться по бесплатному номеру 8 (800) 250-07-22. Перечень городских парковок указан в мобильном приложении «Тюменские парковки».
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