Тюменцам разрешат парковаться бесплатно

В Тюмени 8—10 марта отменят плату за парковки

В честь Международного женского дня городские парковки сделают бесплатными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени с 8 по 10 марта плату за городские парковки отменят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — сообщили в администрации города.

В Тюмени платные парковки находятся в периметре улиц:

Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;

Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;

Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

За дополнительной информацией жители могут обращаться по бесплатному номеру 8 (800) 250-07-22. Перечень городских парковок указан в мобильном приложении «Тюменские парковки».