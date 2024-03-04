04 марта 2024

Тюменцам разрешат парковаться бесплатно

В Тюмени 8—10 марта отменят плату за парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , парковка
В честь Международного женского дня городские парковки сделают бесплатными Фото:

В Тюмени с 8 по 10 марта плату за городские парковки отменят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — сообщили в администрации города.

В Тюмени платные парковки находятся в периметре улиц:

  • Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;
  • Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;
  • Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

За дополнительной информацией жители могут обращаться по бесплатному номеру 8 (800) 250-07-22. Перечень городских парковок указан в мобильном приложении «Тюменские парковки».

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В Тюмени с 8 по 10 марта плату за городские парковки отменят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — сообщили в администрации города. В Тюмени платные парковки находятся в периметре улиц: За дополнительной информацией жители могут обращаться по бесплатному номеру 8 (800) 250-07-22. Перечень городских парковок указан в мобильном приложении «Тюменские парковки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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