04 марта 2024

В ХМАО будут судить 15 участников ОПГ, попавшихся на торговле наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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За содеянное участникам ОПГ грозит до 15 лет заключения Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении преступной группы из 15 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Следствием установлено, что участники организованной преступной группы в период с августа по ноябрь 2022 год осуществляли незаконную деятельность по сбыту наркотических средств посредством сети „Интернет“. Согласно распределенным ролям, обвиняемые расфасовывали наркотические средства и размещали их на территории автономного округа в тайники для дальнейшего сбыта», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке реализовать очередную партию запрещенных веществ. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить участников ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули убитого в Турции. Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении преступной группы из 15 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Следствием установлено, что участники организованной преступной группы в период с августа по ноябрь 2022 год осуществляли незаконную деятельность по сбыту наркотических средств посредством сети „Интернет“. Согласно распределенным ролям, обвиняемые расфасовывали наркотические средства и размещали их на территории автономного округа в тайники для дальнейшего сбыта», — сообщили в ведомстве. Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке реализовать очередную партию запрещенных веществ. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить участников ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули убитого в Турции. Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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