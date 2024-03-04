В ХМАО будут судить 15 участников ОПГ, попавшихся на торговле наркотиками

05 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

За содеянное участникам ОПГ грозит до 15 лет заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении преступной группы из 15 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Следствием установлено, что участники организованной преступной группы в период с августа по ноябрь 2022 год осуществляли незаконную деятельность по сбыту наркотических средств посредством сети „Интернет“. Согласно распределенным ролям, обвиняемые расфасовывали наркотические средства и размещали их на территории автономного округа в тайники для дальнейшего сбыта», — сообщили в ведомстве. Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке реализовать очередную партию запрещенных веществ. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить участников ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули убитого в Турции. Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями.

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении преступной группы из 15 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Следствием установлено, что участники организованной преступной группы в период с августа по ноябрь 2022 год осуществляли незаконную деятельность по сбыту наркотических средств посредством сети „Интернет“. Согласно распределенным ролям, обвиняемые расфасовывали наркотические средства и размещали их на территории автономного округа в тайники для дальнейшего сбыта», — сообщили в ведомстве. Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке реализовать очередную партию запрещенных веществ. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить участников ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули убитого в Турции. Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями.