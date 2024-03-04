В ХМАО будут судить 15 участников ОПГ, попавшихся на торговле наркотиками

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении преступной группы из 15 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.
«Следствием установлено, что участники организованной преступной группы в период с августа по ноябрь 2022 год осуществляли незаконную деятельность по сбыту наркотических средств посредством сети „Интернет“. Согласно распределенным ролям, обвиняемые расфасовывали наркотические средства и размещали их на территории автономного округа в тайники для дальнейшего сбыта», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке реализовать очередную партию запрещенных веществ. Обвиняемым грозит до 20 лет заключения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить участников ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули убитого в Турции. Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями.
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