В Сургуте пойдут под суд участники ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули

26 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте пойдут под суд участники ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули, убитого в Турции в 2020 году. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями. Сейчас четверо ее руководителей задержаны, еще двое находятся в розыске. Обвиняемым инкриминируется сразу ряд статей Уголовного кодекса — вымогательство, организация деятельности и финансирование экстремистской организации», — сообщил собеседник. Начала судебного процесса они ожидают в следственном изоляторе. За содеянное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. «Подозреваемые, даже находясь в СИЗО, продолжали по своим каналам руководить преступной деятельностью. Но это удалось пресечь», — добавил собеседник. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и кражах. Угрожая применением насилия, они вымогали крупные суммы у жителей округа.

В Сургуте пойдут под суд участники ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули, убитого в Турции в 2020 году. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями. Сейчас четверо ее руководителей задержаны, еще двое находятся в розыске. Обвиняемым инкриминируется сразу ряд статей Уголовного кодекса — вымогательство, организация деятельности и финансирование экстремистской организации», — сообщил собеседник. Начала судебного процесса они ожидают в следственном изоляторе. За содеянное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. «Подозреваемые, даже находясь в СИЗО, продолжали по своим каналам руководить преступной деятельностью. Но это удалось пресечь», — добавил собеседник. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и кражах. Угрожая применением насилия, они вымогали крупные суммы у жителей округа.