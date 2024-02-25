В Сургуте пойдут под суд участники ОПГ из окружения вора в законе Лоту Гули, убитого в Турции в 2020 году. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«Криминальная группировка орудовала в крупнейшем городе ХМАО несколько лет, занимаясь рэкетом и другими преступлениями. Сейчас четверо ее руководителей задержаны, еще двое находятся в розыске. Обвиняемым инкриминируется сразу ряд статей Уголовного кодекса — вымогательство, организация деятельности и финансирование экстремистской организации», — сообщил собеседник.
Начала судебного процесса они ожидают в следственном изоляторе. За содеянное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. «Подозреваемые, даже находясь в СИЗО, продолжали по своим каналам руководить преступной деятельностью. Но это удалось пресечь», — добавил собеседник. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и кражах. Угрожая применением насилия, они вымогали крупные суммы у жителей округа.
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