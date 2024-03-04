04 марта 2024

Активисты «Русской общины» заявили, что спасли вахтовиков, попавших в рабство. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале активисты и полиция помогли вахтовикам Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) представители общественной организации «Русская община» помогли вахтовикам, которых по их мнению, работодатель незаконно удерживал на территории объекта. Об этом URA.RU рассказал куратор местного отделения организации Иван Анненков.

«Вечером 2 марта к нам обратился вахтовик из Тарко-Сале, который пожаловался, что работодатель незаконно удерживает его на территории объекта, отобрав деньги и документы. Мы привлекли членов „Русской общины“ из Пуровского района, а также сотрудников полиции и смогли доставить заявителя и его товарищей, желающих уехать домой в Новый Уренгой, после чего им были приобретены билеты до пунктов назначения», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

По сообщениям «плененных» вахтовиков, работодатель отбирал у них деньги и документы, запрещал посещать магазины и другими способами ограничивал их права. Вахтовики обращались в органы правопорядка ранее. С помощью активистов работники составили заявления, которые были поданы в Новоуренгойский отдел УМВД по ЯНАО.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного управления полиции. На момент написания новости ответ не получен.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) представители общественной организации «Русская община» помогли вахтовикам, которых по их мнению, работодатель незаконно удерживал на территории объекта. Об этом URA.RU рассказал куратор местного отделения организации Иван Анненков. «Вечером 2 марта к нам обратился вахтовик из Тарко-Сале, который пожаловался, что работодатель незаконно удерживает его на территории объекта, отобрав деньги и документы. Мы привлекли членов „Русской общины“ из Пуровского района, а также сотрудников полиции и смогли доставить заявителя и его товарищей, желающих уехать домой в Новый Уренгой, после чего им были приобретены билеты до пунктов назначения», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По сообщениям «плененных» вахтовиков, работодатель отбирал у них деньги и документы, запрещал посещать магазины и другими способами ограничивал их права. Вахтовики обращались в органы правопорядка ранее. С помощью активистов работники составили заявления, которые были поданы в Новоуренгойский отдел УМВД по ЯНАО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного управления полиции. На момент написания новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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