04 марта 2024

Топ-чиновник предупредил о возможных нацконфликтах в Тюмени

Руководитель тюменского комитета по межнацу Малыгин предостерег от нацконфликтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, мигранты
В Тюмени может вспыхнуть недовольство из-за открытия штаба «Северного человека» Фото:

Председатель тюменского комитета по делам национальностей Роман Малыгин выразил опасения в связи открытием штаба «Северного человека» в Тюмени. По его словам, активизация сторонников движения может вызвать ответную реакцию со стороны тюменских диаспор. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Они (представители „Северного человека“) заявляют о консолидации и противостоянии. Это может повлечь последствия в плане того, что представители других национальностей тоже объединяться и будут противостоять», — сообщил чиновник агентству. Он добавил, что на данный момент никаких конфликтов на этой почве не наблюдается.

До этого Малыгин заявлял, что никакой необходимости в «Северном человеке» в Тюмени нет и власти справляются собственными силами. Тем не менее, по данным агентства, чиновник планирует встречу с тюменским руководством организации. «Мы готовы работать и взаимодействовать с любыми инициативами и организациями. Мы готовы с ними („Северным человеком“) работать и рассмотреть их инициативы. Но все эти инициативы и проекты, должны быть строго в правовом поле. Мы повстречаемся, переговорим, какие задачи и цели у движения», — сообщил Малыгин.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени открылся штаб движения «Северного человека». На открытие пришло почти 500 человек. Организация была создана в 2024 году бывшим рэпером Михаилом Маваши. Ее цель — объединение русских людей, взаимопомощь и защита.

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Председатель тюменского комитета по делам национальностей Роман Малыгин выразил опасения в связи открытием штаба «Северного человека» в Тюмени. По его словам, активизация сторонников движения может вызвать ответную реакцию со стороны тюменских диаспор. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. «Они (представители „Северного человека“) заявляют о консолидации и противостоянии. Это может повлечь последствия в плане того, что представители других национальностей тоже объединяться и будут противостоять», — сообщил чиновник агентству. Он добавил, что на данный момент никаких конфликтов на этой почве не наблюдается. До этого Малыгин заявлял, что никакой необходимости в «Северном человеке» в Тюмени нет и власти справляются собственными силами. Тем не менее, по данным агентства, чиновник планирует встречу с тюменским руководством организации. «Мы готовы работать и взаимодействовать с любыми инициативами и организациями. Мы готовы с ними („Северным человеком“) работать и рассмотреть их инициативы. Но все эти инициативы и проекты, должны быть строго в правовом поле. Мы повстречаемся, переговорим, какие задачи и цели у движения», — сообщил Малыгин. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени открылся штаб движения «Северного человека». На открытие пришло почти 500 человек. Организация была создана в 2024 году бывшим рэпером Михаилом Маваши. Ее цель — объединение русских людей, взаимопомощь и защита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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