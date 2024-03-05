Россияне скупают дешевые иномарки, пока не закрылась лазейка в законе

05 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Продажи по году увеличатся на 20-25%, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне покупают дешевые иномарки, пока за машины при ввозе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не доначисляют таможенную пошлину. Об этом заявляет автоэксперт Владимир Беспалов «В феврале частично сработал эффект низкой базы прошлого года, но, поскольку рынок постепенно восстанавливается, этот фактор будет терять свое влияние. По некоторым маркам может быть опережающий спрос на ожиданиях ограничений по ввозу техники из ЕАЭС», — передает слова Беспалова газета «Ведомости». По его мнению, даже с ожидаемым в ближайшие месяцы замедлением темпов роста, продажи по году все равно увеличатся на 20-25%. С 1 апреля 2024 года начнут доначислять таможенную пошлину при ввозе машины из ЕАЭС в случае ее занижения через утильсбор. Это решение приняло правительство в рамках единой системы управления рисками на пространстве ЕАЭС (туда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). По итогам двух месяцев зимы 2024 года в России было продано 184 166 новых легковых машин. Это превышает показатели февраля прошлого года на 85%. Самой популярной иномаркой в феврале стала китайская Geely, следом за ней Haval, Chery и Changan. В модельном разрезе лидирует Lada Granta, второе место у Lada Vesta, и третьим расположился Haval Jolion.

Россияне покупают дешевые иномарки, пока за машины при ввозе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не доначисляют таможенную пошлину. Об этом заявляет автоэксперт Владимир Беспалов «В феврале частично сработал эффект низкой базы прошлого года, но, поскольку рынок постепенно восстанавливается, этот фактор будет терять свое влияние. По некоторым маркам может быть опережающий спрос на ожиданиях ограничений по ввозу техники из ЕАЭС», — передает слова Беспалова газета «Ведомости». По его мнению, даже с ожидаемым в ближайшие месяцы замедлением темпов роста, продажи по году все равно увеличатся на 20-25%. С 1 апреля 2024 года начнут доначислять таможенную пошлину при ввозе машины из ЕАЭС в случае ее занижения через утильсбор. Это решение приняло правительство в рамках единой системы управления рисками на пространстве ЕАЭС (туда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). По итогам двух месяцев зимы 2024 года в России было продано 184 166 новых легковых машин. Это превышает показатели февраля прошлого года на 85%. Самой популярной иномаркой в феврале стала китайская Geely, следом за ней Haval, Chery и Changan. В модельном разрезе лидирует Lada Granta, второе место у Lada Vesta, и третьим расположился Haval Jolion.