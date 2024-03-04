04 марта 2024

В ХМАО прокуратура требует уволить бывшего вице-мэра по утрате доверия. Инсайд

Прокуратура Мегиона подала в суд на бывшего замглавы по финансам Мартынюк
© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальная пенсия бывшего вице-мэра Мегиона Натальи Мартынюк оказалась под угрозой
Муниципальная пенсия бывшего вице-мэра Мегиона Натальи Мартынюк оказалась под угрозой Фото:

Прокуратура Мегиона требует уволить экс-замглавы города Наталью Мартынюк по отрицательным основаниям. Она покинула пост несколько месяцев назад, уйдя на пенсию, однако надзорное ведомство выявило конфликт интересов и обратилось в суд, сообщил собеседник URA.RU в местном истеблишменте.

«Бывшая куратор городского депфина Мартынюк стремительно ушла на пенсию, как только ведомство выявило конфликт интересов — супруг чиновницы Владимир Мартынюк также работал в подведомственном учреждении мэрии (возглавлял Дворец искусств — прим. URA.RU). Прокуратура посчитала такую отставку незаконной и потребовала изменить формулировку в трудовой. Под угрозой оказалась и муниципальная пенсия Мартынюк — отставка по отрицательным основаниям может лишить ее значительной части выплат», — поделился инсайдер.

В прокуратуре ХМАО подтвердили факт обращения в суд. «Прокуратура Мегиона проводила проверку. Ведомство потребовало изменить формулировку увольнения, потребовали уволить Мартынюк по утрате доверия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало об отставке экс-замглавы Мегиона Мартынюк. Чиновница опровергала наличие конфликта интересов и заявляла, что вышла на пенсию.

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Прокуратура Мегиона требует уволить экс-замглавы города Наталью Мартынюк по отрицательным основаниям. Она покинула пост несколько месяцев назад, уйдя на пенсию, однако надзорное ведомство выявило конфликт интересов и обратилось в суд, сообщил собеседник URA.RU в местном истеблишменте. «Бывшая куратор городского депфина Мартынюк стремительно ушла на пенсию, как только ведомство выявило конфликт интересов — супруг чиновницы Владимир Мартынюк также работал в подведомственном учреждении мэрии (возглавлял Дворец искусств — прим. URA.RU). Прокуратура посчитала такую отставку незаконной и потребовала изменить формулировку в трудовой. Под угрозой оказалась и муниципальная пенсия Мартынюк — отставка по отрицательным основаниям может лишить ее значительной части выплат», — поделился инсайдер. В прокуратуре ХМАО подтвердили факт обращения в суд. «Прокуратура Мегиона проводила проверку. Ведомство потребовало изменить формулировку увольнения, потребовали уволить Мартынюк по утрате доверия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало об отставке экс-замглавы Мегиона Мартынюк. Чиновница опровергала наличие конфликта интересов и заявляла, что вышла на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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