Власти Мегиона раскрыли причину увольнения вице-мэра

Директор департамента финансов Мегиона (ХМАО) Наталья Мартынюк уходит на пенсию. Об этом пресс-служба администрации города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В администрации города Мегиона произошли кадровые изменения в связи с увольнением по собственному желанию заместителя главы города — директора департамента финансов Натальи Александровны Мартынюк. <…> По словам самой Натальи Александровны, решение об увольнении было связано с уходом на заслуженный отдых», — рассказали в пресс-службе мэрии Мегиона.
Временно исполняющим обязанности главы департамента финансов назначена Вероника Ситникова. Бывшая вице-мэр также уточнила, что решение об увольнении приняла сама.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что осенью в Мегионе состоятся выборы мэра города. Место главы освободилось после смерти Олега Дейнеки.
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