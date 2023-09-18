18 сентября 2023

Власти Мегиона раскрыли причину увольнения вице-мэра

Вице-мэр Мегиона Мартынюк уходит на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Наталья Мартынюк уходит на пенсию Фото:

Директор департамента финансов Мегиона (ХМАО) Наталья Мартынюк уходит на пенсию. Об этом пресс-служба администрации города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации города Мегиона произошли кадровые изменения в связи с увольнением по собственному желанию заместителя главы города — директора департамента финансов Натальи Александровны Мартынюк. <…> По словам самой Натальи Александровны, решение об увольнении было связано с уходом на заслуженный отдых», — рассказали в пресс-службе мэрии Мегиона.

Временно исполняющим обязанности главы департамента финансов назначена Вероника Ситникова. Бывшая вице-мэр также уточнила, что решение об увольнении приняла сама.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что осенью в Мегионе состоятся выборы мэра города. Место главы освободилось после смерти Олега Дейнеки.

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Директор департамента финансов Мегиона (ХМАО) Наталья Мартынюк уходит на пенсию. Об этом пресс-служба администрации города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрации города Мегиона произошли кадровые изменения в связи с увольнением по собственному желанию заместителя главы города — директора департамента финансов Натальи Александровны Мартынюк. <…> По словам самой Натальи Александровны, решение об увольнении было связано с уходом на заслуженный отдых», — рассказали в пресс-службе мэрии Мегиона. Временно исполняющим обязанности главы департамента финансов назначена Вероника Ситникова. Бывшая вице-мэр также уточнила, что решение об увольнении приняла сама. Ранее URA.RU рассказывало о том, что осенью в Мегионе состоятся выборы мэра города. Место главы освободилось после смерти Олега Дейнеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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