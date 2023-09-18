Власти Мегиона раскрыли причину увольнения вице-мэра

Вице-мэр Мегиона Мартынюк уходит на пенсию

19 сентября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Наталья Мартынюк уходит на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента финансов Мегиона (ХМАО) Наталья Мартынюк уходит на пенсию. Об этом пресс-служба администрации города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрации города Мегиона произошли кадровые изменения в связи с увольнением по собственному желанию заместителя главы города — директора департамента финансов Натальи Александровны Мартынюк. <…> По словам самой Натальи Александровны, решение об увольнении было связано с уходом на заслуженный отдых», — рассказали в пресс-службе мэрии Мегиона. Временно исполняющим обязанности главы департамента финансов назначена Вероника Ситникова. Бывшая вице-мэр также уточнила, что решение об увольнении приняла сама.



Ранее URA.RU рассказывало о том, что осенью в Мегионе состоятся выборы мэра города. Место главы освободилось после смерти Олега Дейнеки.

Директор департамента финансов Мегиона (ХМАО) Наталья Мартынюк уходит на пенсию. Об этом пресс-служба администрации города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрации города Мегиона произошли кадровые изменения в связи с увольнением по собственному желанию заместителя главы города — директора департамента финансов Натальи Александровны Мартынюк. <…> По словам самой Натальи Александровны, решение об увольнении было связано с уходом на заслуженный отдых», — рассказали в пресс-службе мэрии Мегиона. Временно исполняющим обязанности главы департамента финансов назначена Вероника Ситникова. Бывшая вице-мэр также уточнила, что решение об увольнении приняла сама. Ранее URA.RU рассказывало о том, что осенью в Мегионе состоятся выборы мэра города. Место главы освободилось после смерти Олега Дейнеки.