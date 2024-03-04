04 марта 2024

Курганский суд выгнал иностранцев из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Петуховский суд рассмотрел део двух иностранцев Фото:

В Курганской области два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Петуховском районном суде.

«В ходе проверки документов выявлены граждане Кыргызской Республики, которые прибыли на территорию Российской Федерации в июле и августе 2023 года для работы, в течение 30 календарных дней не обратились в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения обязательной государственной регистрации и цифрового фотографирования. Каждый подвергнут административному наказанию в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали URA.RU в суде.

Сообщается, что иностранцы не обращались и в медицинские организации для освидетельствования, что также является нарушением. На заседании в Петуховском суде граждане Кыргызской республики признали свою вину. По информации с сайта, было принято решение выгнать их из России в качестве дополнительного наказания (основная санкция — штраф в две тысячи рублей). Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Сотрудники полиции нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников.

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В Курганской области два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Петуховском районном суде. «В ходе проверки документов выявлены граждане Кыргызской Республики, которые прибыли на территорию Российской Федерации в июле и августе 2023 года для работы, в течение 30 календарных дней не обратились в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения обязательной государственной регистрации и цифрового фотографирования. Каждый подвергнут административному наказанию в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали URA.RU в суде. Сообщается, что иностранцы не обращались и в медицинские организации для освидетельствования, что также является нарушением. На заседании в Петуховском суде граждане Кыргызской республики признали свою вину. По информации с сайта, было принято решение выгнать их из России в качестве дополнительного наказания (основная санкция — штраф в две тысячи рублей). Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Сотрудники полиции нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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