Курганский суд выгнал иностранцев из России

05 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Петуховский суд рассмотрел део двух иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Петуховском районном суде. «В ходе проверки документов выявлены граждане Кыргызской Республики, которые прибыли на территорию Российской Федерации в июле и августе 2023 года для работы, в течение 30 календарных дней не обратились в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения обязательной государственной регистрации и цифрового фотографирования. Каждый подвергнут административному наказанию в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали URA.RU в суде. Сообщается, что иностранцы не обращались и в медицинские организации для освидетельствования, что также является нарушением. На заседании в Петуховском суде граждане Кыргызской республики признали свою вину. По информации с сайта, было принято решение выгнать их из России в качестве дополнительного наказания (основная санкция — штраф в две тысячи рублей). Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Сотрудники полиции нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области два гражданина Кыргызской Республики пытались избежать обязательных процедур регистрации, из-за чего суд принял решение выгнать их за пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Петуховском районном суде. «В ходе проверки документов выявлены граждане Кыргызской Республики, которые прибыли на территорию Российской Федерации в июле и августе 2023 года для работы, в течение 30 календарных дней не обратились в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения обязательной государственной регистрации и цифрового фотографирования. Каждый подвергнут административному наказанию в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали URA.RU в суде. Сообщается, что иностранцы не обращались и в медицинские организации для освидетельствования, что также является нарушением. На заседании в Петуховском суде граждане Кыргызской республики признали свою вину. По информации с сайта, было принято решение выгнать их из России в качестве дополнительного наказания (основная санкция — штраф в две тысячи рублей). Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики нашли мигрантов-нарушителей, которых выдворят из страны. Сотрудники полиции нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников.