Курганские силовики нашли 12 мигрантов, которые нарушили закон. Фото

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Мигранты УФМС Советская 128 Курган, мигранты, уфмс
Курганские силовики проводят проверки иностранных граждан (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции Курганской области нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников. Об этом сообщается в официальной группе регионального УМВД в социальной сети «ВКонтакте».

«В Курганской области продолжаются мероприятия, направленные на проверку соблюдения иностранными работниками и лицами, их принимающими, требований миграционного законодательства. В ходе выездов проверены 34 иностранных гражданина, выявлено 12 нарушений миграционного законодательства, по выявленным фактам судом вынесено три решения о принудительном выдворении», — указано в посте группы.

Сообщается, что проверкой мигрантов занимались сотрудники центра противодействия экстремизму, бойцы специального подразделения «Скиф» Росгвардии и работники управления по вопросам миграции. В посте указано, что иностранные граждане, имеющие нарушения, помещены в центр временного содержания.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики наказали мигрантов за нарушение закона. Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверяли иностранцев на предмет соблюдения ими российского законодательства.

Курганские силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства
Курганские силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства
Фото:
Курганский суд вынес три решения о выдворении мигрантов
Курганский суд вынес три решения о выдворении мигрантов
Фото:

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Сотрудники полиции Курганской области нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников. Об этом сообщается в официальной группе регионального УМВД в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской области продолжаются мероприятия, направленные на проверку соблюдения иностранными работниками и лицами, их принимающими, требований миграционного законодательства. В ходе выездов проверены 34 иностранных гражданина, выявлено 12 нарушений миграционного законодательства, по выявленным фактам судом вынесено три решения о принудительном выдворении», — указано в посте группы. Сообщается, что проверкой мигрантов занимались сотрудники центра противодействия экстремизму, бойцы специального подразделения «Скиф» Росгвардии и работники управления по вопросам миграции. В посте указано, что иностранные граждане, имеющие нарушения, помещены в центр временного содержания. Ранее URA.RU писало, что курганские силовики наказали мигрантов за нарушение закона. Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверяли иностранцев на предмет соблюдения ими российского законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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