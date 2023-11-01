Курганские силовики проводят проверки иностранных граждан (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники полиции Курганской области нашли 12 нарушений миграционного законодательства во время проверки иностранных работников. Об этом сообщается в официальной группе регионального УМВД в социальной сети «ВКонтакте».

«В Курганской области продолжаются мероприятия, направленные на проверку соблюдения иностранными работниками и лицами, их принимающими, требований миграционного законодательства. В ходе выездов проверены 34 иностранных гражданина, выявлено 12 нарушений миграционного законодательства, по выявленным фактам судом вынесено три решения о принудительном выдворении», — указано в посте группы.

Сообщается, что проверкой мигрантов занимались сотрудники центра противодействия экстремизму, бойцы специального подразделения «Скиф» Росгвардии и работники управления по вопросам миграции. В посте указано, что иностранные граждане, имеющие нарушения, помещены в центр временного содержания.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики наказали мигрантов за нарушение закона. Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицейскими проверяли иностранцев на предмет соблюдения ими российского законодательства.

Курганские силовики проверяют соблюдение миграционного законодательства Фото: группа «УМВД по Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте»