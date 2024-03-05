Губернатор отметил, что в области выплачиваются пособия, которые есть не в каждом регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 марта в ходе пленума регионального совета ветеранов анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы с 15 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тысяч рублей. Впервые к празднику выплату по 10 тысяч рублей получат труженики тыла», — сообщили в пресс-службе.

Текслер подчеркнул, что особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, им помогают с ремонтом жилья, газификацией домовладений. На санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда в 2023 году направлены дополнительные средства. В этом году сумма на санаторно-курортное лечение увеличена в полтора раза. Кроме того, регион продолжает выплачивать ежемесячные денежные пособия региональным ветеранам труда и детям погибших участников Великой Отечественной войны.

«Мы их регулярно индексируем. Такие меры реализуются далеко не в каждом регионе. И в этом во многом заслуга нашего ветеранского движения», — подчеркнул Текслер.

Губернатор подчеркнул, что ветеранские организации помогают во многих направлениях работы: военно-шефская деятельность, совместная работа с воинскими частями, патриотические и волонтерские проекты, сборы гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий и многое другое.

Алексей Текслер принял участие в пленуме областного совета ветеранов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы Фото: пресс-служба правительства Челябинской области