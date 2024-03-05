Текслер анонсировал увеличение выплат челябинским ветеранам к Дню Победы. Фото

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Губернатор отметил, что в области выплачиваются пособия, которые есть не в каждом регионе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 марта в ходе пленума регионального совета ветеранов анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы с 15 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тысяч рублей. Впервые к празднику выплату по 10 тысяч рублей получат труженики тыла», — сообщили в пресс-службе.

Текслер подчеркнул, что особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, им помогают с ремонтом жилья, газификацией домовладений. На санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда в 2023 году направлены дополнительные средства. В этом году сумма на санаторно-курортное лечение увеличена в полтора раза. Кроме того, регион продолжает выплачивать ежемесячные денежные пособия региональным ветеранам труда и детям погибших участников Великой Отечественной войны.

«Мы их регулярно индексируем. Такие меры реализуются далеко не в каждом регионе. И в этом во многом заслуга нашего ветеранского движения», — подчеркнул Текслер.

Губернатор подчеркнул, что ветеранские организации помогают во многих направлениях работы: военно-шефская деятельность, совместная работа с воинскими частями, патриотические и волонтерские проекты, сборы гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий и многое другое.

Алексей Текслер принял участие в пленуме областного совета ветеранов
Алексей Текслер принял участие в пленуме областного совета ветеранов
Фото:
Губернатор анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы
Губернатор анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 марта в ходе пленума регионального совета ветеранов анонсировал увеличение выплат ветеранам к Дню Победы с 15 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тысяч рублей. Впервые к празднику выплату по 10 тысяч рублей получат труженики тыла», — сообщили в пресс-службе. Текслер подчеркнул, что особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, им помогают с ремонтом жилья, газификацией домовладений. На санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда в 2023 году направлены дополнительные средства. В этом году сумма на санаторно-курортное лечение увеличена в полтора раза. Кроме того, регион продолжает выплачивать ежемесячные денежные пособия региональным ветеранам труда и детям погибших участников Великой Отечественной войны. «Мы их регулярно индексируем. Такие меры реализуются далеко не в каждом регионе. И в этом во многом заслуга нашего ветеранского движения», — подчеркнул Текслер. Губернатор подчеркнул, что ветеранские организации помогают во многих направлениях работы: военно-шефская деятельность, совместная работа с воинскими частями, патриотические и волонтерские проекты, сборы гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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