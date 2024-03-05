Пермская прокуратура проверяет информацию о сжигании кошек на птицефабрике

05 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Безнадзорных животных, находящихся на территории птицефабрики, якобы решили сжечь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае прокуратура начала проверку после появившейся в СМИ информации о сжигании живьем кошек на одной из птицефабрик. О фактах жесткого обращения с животными сообщили жители, их заявления переданы в полицию. «Информация о том, что на птицефабрике сотрудник живьем сжигал в печи кошек, котов и котят, получила первоначальное подтверждение после начатой проверки. Заявления от граждан приняты, материалы направлены в полицию. Будет проведена процессуальная проверка в порядке УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц по признакам преступления ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Прикамья. 4 марта ряд СМИ разместили информацию о том, что на одной из птицефабрик заживо сжигают в печи «расплодившихся на территории предприятия бездомных кошек». Работникам птицефабрики поручили избавиться от животных, один из сотрудников предприятия якобы воспринял его буквально.

В Пермском крае прокуратура начала проверку после появившейся в СМИ информации о сжигании живьем кошек на одной из птицефабрик. О фактах жесткого обращения с животными сообщили жители, их заявления переданы в полицию. «Информация о том, что на птицефабрике сотрудник живьем сжигал в печи кошек, котов и котят, получила первоначальное подтверждение после начатой проверки. Заявления от граждан приняты, материалы направлены в полицию. Будет проведена процессуальная проверка в порядке УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц по признакам преступления ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Прикамья. 4 марта ряд СМИ разместили информацию о том, что на одной из птицефабрик заживо сжигают в печи «расплодившихся на территории предприятия бездомных кошек». Работникам птицефабрики поручили избавиться от животных, один из сотрудников предприятия якобы воспринял его буквально.