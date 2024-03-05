Метеорологи прогнозируют холодную и дождливую весну в Пермском крае

05 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Количество осадков может превысить прошлогодние показатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае весна ожидается холоднее по сравнению с прошлым годом, а количество осадков превысит прошлогоднее количество в «два-три раза». Такой прогноз подготовили метеорологи «Яндекс Погоды», он размещен на сайте сервиса. «Весна 2024-го в целом может быть более влажной, чем год назад. Особое внимание метеорологи „Яндекс Погоды“ обращают на Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Там может выпасть в 2—3 раза больше осадков, чем год назад: 133, 115 и 155 мм соответственно […]. В Перми майский сезон дождей, вероятно, „переплюнет“ предыдущий», — сказано в прогнозе. Уточняется, что при его подготовке специалисты использовали собственную технологию «Метеум». Она сочетает в себе классические метеоподходы с алгоритмами машинного обучения. Согласно сервису «Метеоролог и я», в Пермском крае средняя температура воздуха в марте ожидается «в рамках климатической нормы». При этом не исключается, что во второй декаде месяца в регион нагрянет арктическое вторжение, что принесет за собой значительное похолодание.

В Пермском крае весна ожидается холоднее по сравнению с прошлым годом, а количество осадков превысит прошлогоднее количество в «два-три раза». Такой прогноз подготовили метеорологи «Яндекс Погоды», он размещен на сайте сервиса. «Весна 2024-го в целом может быть более влажной, чем год назад. Особое внимание метеорологи „Яндекс Погоды“ обращают на Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Там может выпасть в 2—3 раза больше осадков, чем год назад: 133, 115 и 155 мм соответственно […]. В Перми майский сезон дождей, вероятно, „переплюнет“ предыдущий», — сказано в прогнозе. Уточняется, что при его подготовке специалисты использовали собственную технологию «Метеум». Она сочетает в себе классические метеоподходы с алгоритмами машинного обучения. Согласно сервису «Метеоролог и я», в Пермском крае средняя температура воздуха в марте ожидается «в рамках климатической нормы». При этом не исключается, что во второй декаде месяца в регион нагрянет арктическое вторжение, что принесет за собой значительное похолодание.