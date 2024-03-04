Прокуратура ХМАО начала проверку из-за нападения неизвестных на подростка

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после публикации в СМИ информации об избиении подростка толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений неизвестными лицами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. «В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили толпой 13-летнего подростка. Инцидент произошел на оживленной улице.
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