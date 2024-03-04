04 марта 2024

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за нападения неизвестных на подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, уголовный процесс
Проверка началась после публикации информации в СМИ Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после публикации в СМИ информации об избиении подростка толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений неизвестными лицами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. «В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили толпой 13-летнего подростка. Инцидент произошел на оживленной улице.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после публикации в СМИ информации об избиении подростка толпой неизвестных. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «По поручению прокуратуры округа прокуратура города Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений неизвестными лицами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. «В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные избили толпой 13-летнего подростка. Инцидент произошел на оживленной улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...