Мэрия Кургана дала управкомпаниям срок на уборку гор снега. Видео

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Верхняя Пышма. Свердловская область, уборка снега, снегоуборочная техника, проезжая часть, верхняя пышма
Управкомпании должны успеть убрать горы снега из дворов до 15 марта Фото:

Администрация Кургана обязала управляющие компании города убрать горы снега с дворовых территорий до 15 марта, иначе в их отношении начнутся проверки. Об этом заявила заместитель директора департамента ЖКХ Дина Баева на заседания штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Обращаюсь к управляющим компаниям в первую очередь, вы взяли дома в управление самостоятельно. Зашли в основном все с хорошим тарифом. Будьте любезны вывезти снежные горы с дворовых территорий. Именно там, где может возникнуть подтопление дворовой территории. <…> Я никого не хочу пугать, сама работала в УК и знаю, как это неприятно, когда тебе выписывают штраф в 250 тысяч рублей. Но у меня просто личная просьба. Это ваши люди, ваши дома, с которых вы собираете деньги и они у вас есть. <…> Срок до 15 марта, после этого мы начнем проводить проверки совместно с государственной жилищной инспекцией», — заявила Баева.

Также замдиректора по ДЖКХ заявила, что на данный момент существует решение комиссии по ЧС и администрации Кургана. Во время рассмотрения данного вопроса, ими был установлен срок для вывоза управкомпаниями снега до 1 апреля, но Баева уточнила, что у них этого времени нет. С ее слов, управкомпании сами виноваты, что «дотянули до последнего», когда снег уже успел превратиться в лед.

Ранее URA.RU писало, что представители ДЖКХ осмотрели дворы Кургана и выявили пять управкомпаний, которые не справились с указаниями властей по уборке снега на придомовой территории. Директор департамента Роман Медведев отмечал, что Госжилинспекция региона начала проверять дворы повторно и управкомпании, которые проигнорировали указания или замечания, ожидали штрафы.

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Администрация Кургана обязала управляющие компании города убрать горы снега с дворовых территорий до 15 марта, иначе в их отношении начнутся проверки. Об этом заявила заместитель директора департамента ЖКХ Дина Баева на заседания штаба, передает корреспондент URA.RU. «Обращаюсь к управляющим компаниям в первую очередь, вы взяли дома в управление самостоятельно. Зашли в основном все с хорошим тарифом. Будьте любезны вывезти снежные горы с дворовых территорий. Именно там, где может возникнуть подтопление дворовой территории. <…> Я никого не хочу пугать, сама работала в УК и знаю, как это неприятно, когда тебе выписывают штраф в 250 тысяч рублей. Но у меня просто личная просьба. Это ваши люди, ваши дома, с которых вы собираете деньги и они у вас есть. <…> Срок до 15 марта, после этого мы начнем проводить проверки совместно с государственной жилищной инспекцией», — заявила Баева. Также замдиректора по ДЖКХ заявила, что на данный момент существует решение комиссии по ЧС и администрации Кургана. Во время рассмотрения данного вопроса, ими был установлен срок для вывоза управкомпаниями снега до 1 апреля, но Баева уточнила, что у них этого времени нет. С ее слов, управкомпании сами виноваты, что «дотянули до последнего», когда снег уже успел превратиться в лед. Ранее URA.RU писало, что представители ДЖКХ осмотрели дворы Кургана и выявили пять управкомпаний, которые не справились с указаниями властей по уборке снега на придомовой территории. Директор департамента Роман Медведев отмечал, что Госжилинспекция региона начала проверять дворы повторно и управкомпании, которые проигнорировали указания или замечания, ожидали штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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