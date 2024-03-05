Сошел не снег, а вся постройка
В пермском поселке Зюкайка у местной школы обрушился козырек над входом здания. Судя по фото, которые попали в интернет, конструкция не выдержала снега.
«Вот так сегодня утром встретила школа учеников в п. Зюкайка Верещагинского района», — подписаны фото в telegram-канале «ЧП Пермь».
В администрации Верещагинского округа сообщили, что никто не пострадал. Козырек рухнул ночью, а утром дети в школу вошли через запасной вход. В соцсетях местные жители отмечают, что раньше входная группа в школу была выполнена из кирпича и бетонных плит. Но вместо ремонта ее решили заменить на конструкцию из листов железа.
Конструкция рухнула ночью
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