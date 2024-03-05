В Пермском крае снег обрушил козырек над входом в школу. Фото

Козырек над входом в школу рухнул из-за снега в пермском поселке Зюкайка

05 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Сошел не снег, а вся постройка Фото: Александр Елизаров © URA.RU В пермском поселке Зюкайка у местной школы обрушился козырек над входом здания. Судя по фото, которые попали в интернет, конструкция не выдержала снега. «Вот так сегодня утром встретила школа учеников в п. Зюкайка Верещагинского района», — подписаны фото в telegram-канале «ЧП Пермь». В администрации Верещагинского округа сообщили, что никто не пострадал. Козырек рухнул ночью, а утром дети в школу вошли через запасной вход. В соцсетях местные жители отмечают, что раньше входная группа в школу была выполнена из кирпича и бетонных плит. Но вместо ремонта ее решили заменить на конструкцию из листов железа. Конструкция рухнула ночью ТГ-канал «ЧП Пермь» https://t.me/chp_59_perm

В пермском поселке Зюкайка у местной школы обрушился козырек над входом здания. Судя по фото, которые попали в интернет, конструкция не выдержала снега. «Вот так сегодня утром встретила школа учеников в п. Зюкайка Верещагинского района», — подписаны фото в telegram-канале «ЧП Пермь». В администрации Верещагинского округа сообщили, что никто не пострадал. Козырек рухнул ночью, а утром дети в школу вошли через запасной вход. В соцсетях местные жители отмечают, что раньше входная группа в школу была выполнена из кирпича и бетонных плит. Но вместо ремонта ее решили заменить на конструкцию из листов железа.