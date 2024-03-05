В Пермском крае снег обрушил козырек над входом в школу. Фото

Козырек над входом в школу рухнул из-за снега в пермском поселке Зюкайка
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Уборка снега. Ханты-Мансийск, зима, осторожно, снег на крыше
Сошел не снег, а вся постройка Фото:

В пермском поселке Зюкайка у местной школы обрушился козырек над входом здания. Судя по фото, которые попали в интернет, конструкция не выдержала снега.

«Вот так сегодня утром встретила школа учеников в п. Зюкайка Верещагинского района», — подписаны фото в telegram-канале «ЧП Пермь».

В администрации Верещагинского округа сообщили, что никто не пострадал. Козырек рухнул ночью, а утром дети в школу вошли через запасной вход. В соцсетях местные жители отмечают, что раньше входная группа в школу была выполнена из кирпича и бетонных плит. Но вместо ремонта ее решили заменить на конструкцию из листов железа.

Конструкция рухнула ночью
Конструкция рухнула ночью

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В пермском поселке Зюкайка у местной школы обрушился козырек над входом здания. Судя по фото, которые попали в интернет, конструкция не выдержала снега. «Вот так сегодня утром встретила школа учеников в п. Зюкайка Верещагинского района», — подписаны фото в telegram-канале «ЧП Пермь». В администрации Верещагинского округа сообщили, что никто не пострадал. Козырек рухнул ночью, а утром дети в школу вошли через запасной вход. В соцсетях местные жители отмечают, что раньше входная группа в школу была выполнена из кирпича и бетонных плит. Но вместо ремонта ее решили заменить на конструкцию из листов железа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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